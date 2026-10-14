Wayne Rooney critique le départ de Ronaldo en évoquant l’exemple de Messi

L’ancien attaquant de Manchester United estime que Cristiano Ronaldo a mal géré son départ de la sélection portugaise. Pour étayer sa critique, il a notamment évoqué le cas de Lionel Messi et ses adieux à l’équipe nationale argentine.

Wayne Rooney n’a pas approuvé la manière dont Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection portugaise. Le 13 octobre, dans l’émission Stick to United, l’ancien international anglais a jugé inappropriés le départ du Portugais et la publication de son message public. Il a notamment comparé cette situation à celle de Lionel Messi, dont les adieux à la sélection argentine ont été évoqués au cours de son intervention.

« C’est un joueur fantastique. Mais le jour même où Messi annonçait sa retraite de l’équipe nationale argentine, je pense que le départ de Ronaldo de l’équipe nationale portugaise et sa déclaration étaient totalement inappropriés », a déclaré Rooney. À ses yeux, le talent de l’attaquant portugais ne justifie pas la manière dont il a géré ce différend.

Un différend avec le sélectionneur

La controverse remonte à la fin du mois de septembre. Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement portugais après avoir été écarté du match contre la Norvège, disputé dans le cadre de la Ligue des nations de l’UEFA le 28 septembre.

Par la suite, le quintuple Ballon d’or a publié une lettre ouverte de dix pages dans laquelle il critiquait directement la gestion de la situation par son entraîneur. Il a également affirmé ne pas envisager de prendre sa retraite dans l’immédiat. Cependant, cette prise de parole n’a pas convaincu son ancien coéquipier Wayne Rooney, qui estime que son ancien coéquipier aurait dû adopter une autre approche.

« Ses agissements n’ont fait que discréditer l’entraîneur, affecter ses coéquipiers et ternir l’image de la Fédération portugaise de football. C’était absolument inadmissible », a-t-il déclaré, en désapprouvant fermement le comportement du Portugais.

Des anciens coéquipiers à Manchester United

Les propos de Rooney retiennent d’autant plus l’attention que les deux hommes ont partagé le vestiaire de Manchester United pendant plusieurs saisons. Arrivé en 2004, l’Anglais a évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo, recruté par le club mancunien en 2003. Ensemble, ils ont notamment remporté des titres de Premier League et la Ligue des champions en 2008, avant le transfert du Portugais au Real Madrid en 2009.