WhatsApp teste la programmation de l’envoi des messages, mais avec quelques limites

La possibilité de programmer l’envoi de messages arrive sur WhatsApp. L’application teste cette fonction, qui permettra de choisir l’heure d’envoi d’un message, mais elle reste soumise à plusieurs restrictions. En effet, l’option existe déjà sur d’autres applications. Sur Telegram, il suffit de maintenir le bouton d’envoi pour choisir programmer le message. L’application de messagerie professionnelle Slack permet également de planifier des messages jusqu’à 120 jours à l’avance.

Pour programmer un message sur WhatsApp, il suffit de le saisir dans la discussion, puis appuyer longuement sur l’envoi. Même si l’application est fermée, le message part à l’heure choisie. La fonction gère le texte, les liens, les photos et les vidéos. Elle est pour le moment déployée sur Android auprès de certains utilisateurs du programme bêta dans la version 2.26.40.7. Le déploiement général devrait s’accélérer dans les semaines à venir.

Une fonction encadrée

Il n’est pas possible de programmer plusieurs photos ou vidéos en même temps. Il est également impossible de programmer un message dans moins de 10 minutes ou à plus de deux semaines à l’avance. Dans les groupes, le message n’est envoyé qu’aux membres présents au moment de la programmation, et non à ceux présents au moment de l’envoi. Les messages programmés apparaissent dans une section dédiée de la conversation, où il est possible de les consulter, de les gérer ou de les supprimer avant leur envoi.