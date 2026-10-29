X-Men: Patrick Stewart est mort à 86 ans à Los Angeles, a annoncé sa famille

L’acteur britannique Patrick Stewart, qui jouait le professeur Charles Xavier dans X-Men et le capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek, est mort mercredi 28 octobre 2026 à Los Angeles, aux États-Unis, à l’âge de 86 ans. Sa famille a annoncé son décès jeudi sur le compte Instagram de l’acteur, et elle a expliqué qu’il était mort chez lui, auprès de son épouse : « Nous annonçons avec une immense tristesse le décès de Sir Patrick Stewart, hier à son domicile de Los Angeles, entouré des soins de sa bien-aimée épouse Sunny, au terme d’un bref et poignant parcours avec la maladie d’Alzheimer et la démence à corps de Lewy. Il a été entouré de sa famille et de ses amis, au milieu de musique, de prières, de larmes et de rires, avec l’émotion profonde que lui seul savait inspirer après une vie de dévouement envers nous tous …. Nous garderons à jamais le souvenir de la paix sur son visage, rappel durable de sa grâce invincible ».

Soixante ans de carrière, du théâtre au cinéma

Patrick Stewart est né à Mirfield, dans le Yorkshire. Il avait quitté l’école à 15 ans et travaillé comme journaliste avant de choisir le théâtre, puis il avait rejoint la Royal Shakespeare Company. Le rôle de Picard dans Star Trek: la nouvelle génération l’a ensuite rendu célèbre dans le monde entier, et Hollywood lui a donné son étoile sur le Walk of Fame dès 1996.

La famille demande aux admirateurs qui souhaitent lui rendre hommage de faire des dons à l’Alzheimer’s Foundation of America et au centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’université Johns Hopkins. Patrick Stewart doit encore apparaître en professeur Xavier dans Avengers: Doomsday, dont la sortie est prévue le 18 décembre.