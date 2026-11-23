La cérémonie de lancement officiel de la 3ᵉ édition du Mois de l’impact numérique s’est déroulée le vendredi 20 novembre 2026 à Cotonou. À l’initiative de Simplon Africa, avec l’appui de ses différents partenaires, dont Canalbox, l’événement a été entamé depuis le 15 novembre dernier et s’articule autour du thème « Agir ensemble pour une inclusion numérique durable ».

Pour la première fois, le Mois de l’impact numérique se déploie dans huit pays dont le Burkina Faso, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, avec une ambition de toucher 30 000 bénéficiaires. Le Mois de l’impact numérique ne s’adresse pas uniquement aux codeurs, mais à toutes les catégories de personnes.

À travers des formations, des ateliers, des rencontres et des actions de sensibilisation, cette initiative vise à promouvoir l’inclusion digitale, à faire découvrir les opportunités offertes par le numérique et à favoriser l’insertion de milliers de personnes, notamment les jeunes et les femmes, dans l’économie numérique africaine. Elle entend également contribuer à la réduction de la fracture numérique, à la création de startups technologiques et au développement d’un réseau continental d’innovateurs.

L’idée a pris forme en 2023, avec l’ambition de consacrer un mois entier au numérique. En 2024, la première édition s’est tenue au Bénin avec plus de 2 000 participants et plus de 50 activités. En 2025, le Mali et la Côte d’Ivoire ont rejoint le mouvement. Cette édition, la deuxième, avait été caractérisée par 3 933 bénéficiaires.

Parlant de l’impact de Simplon Africa de 2017 à ce jour, c’est plus de 67 000 personnes formées et un taux d’insertion de 92 %. La troisième édition du mois de l’impact numérique se déroule du 15 novembre au 15 décembre 2026.

Au programme, sensibilisation, atelier, conférences, masterclass, formation, opportunités d’emploi et débats. Un mois pour apprendre, innover et connecter les talents, avec l’ambition de faire du numérique une force de transformation.

Le directeur général de Simplon Africa, Dr Bouna Kane, a rappelé la mission d’inclusion numérique de l’organisation. Selon lui, le numérique doit être un levier d’émancipation accessible à tous et non un privilège réservé à une minorité. En près de dix ans d’activité sur le continent, Simplon Africa a formé plusieurs milliers de personnes et étendu ses actions dans 23 pays africains, dont huit où l’organisation dispose de ses propres équipes. Il a également annoncé que cette troisième édition accordera une place importante à la découverte de l’intelligence artificielle, à travers le programme « IA pour tous », destiné aux jeunes, aux femmes, aux agents publics, aux entreprises et aux organisations.

La cérémonie de lancement a également été marquée par un panel consacré au thème « Intelligence artificielle et compétences numériques : stimuler l’emploi des jeunes dans un marché dynamique ». Les échanges ont réuni Arcadius Tchokpodo, directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation du Bénin, Gerda Slagter, directrice mondiale des programmes Responsabilité sociale, Inclusion et Communautés chez SAP, Jessica Annor, chargée de programmes senior Genre et autonomisation des femmes à l’AUDA-NEPAD, Pénélope Terranova, directrice des programmes chez Digital Africa, et Richard Apau, analyste des systèmes au Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme de l’Union africaine. La première question adressée aux panélistes a porté sur le rôle des institutions dans l’acquisition des compétences numériques et la promotion de l’emploi des jeunes face à l’essor de l’intelligence artificielle.

Au Bénin, les deux premières éditions ont permis de sensibiliser plus de 7 000 personnes à travers différentes activités, selon Eric Agondjihossou, directeur pays de Simplon Bénin et Togo. Les équipes sont intervenues dans plusieurs localités du pays pour promouvoir les usages du numérique et faire découvrir les opportunités qu’il offre. Pour lui, cette troisième édition marque un tournant avec son déploiement simultané dans huit pays. Il a également salué l’engagement des bénévoles, dont la contribution permet de multiplier les activités dans les différentes localités, avant de lancer un appel aux entreprises afin qu’elles rejoignent cette mobilisation.

Partenaire de cette troisième édition du Mois de l’impact numérique, Canalbox est un fournisseur d’accès à Internet par fibre optique, lancé au Bénin en avril 2025 par le Groupe Vivendi Africa (Gva). La marque propose aux particuliers deux formules d’accès à Internet illimité : l’offre Start, avec un débit de 50 Mb/s à 15 000 francs Cfa par mois, et l’offre Premium, à 200 Mb/s pour 30 000 francs Cfa par mois. Depuis son lancement, l’opérateur poursuit progressivement le déploiement de son réseau à Cotonou et à Abomey-Calavi, afin d’élargir l’accès à la connexion très haut débit.