À 41 ans, Cristiano Ronaldo sort du top 10 des sportifs les plus attractifs pour les marques

Cristiano Ronaldo a figuré pendant de longues années parmi les noms les plus convoités par les annonceurs. Dans l’édition 2026 du classement des 50 athlètes les plus commercialisables de SportsPro, publiée le 27 octobre, l’attaquant recule à la 14e place, loin de la cinquième position qu’il occupait en 2025.

Rappelons qu’en 2022, Cristiano Ronaldo a été désigné l’athlète le plus commercialisable au monde, puis premier footballeur du classement en 2025. Son contrat avec Nike est décrit comme le plus lucratif et le plus durable de sa carrière. Il a également des partenariats avec Herbalife, Tag Heuer ou Armani. Il développe sa marque CR7, avec parfums et sous-vêtements. En septembre 2025, il dépassait 670 millions d’abonnés sur Instagram.

Un classement qui valorise l’élan et la constance

Le classement est réalisé avec le cabinet NorthStar Solutions Group. Il évalue 1 202 athlètes de 70 disciplines. Basé sur trois critères, chaque athlète reçoit une note sur 100. Il s’agit de la force de sa marque, son élan actuel et sa trajectoire commerciale. Les données couvrent la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Le classement est dominé par la tenniswoman biélorusse Aryna Sabalenka. Elle est suivie par la skieuse Eileen Gu, du basketteur Giannis Antetokounmpo, de l’attaquant norvégien Erling Haaland et du tennisman Carlos Alcaraz. Cristiano Ronaldo devance Caitlin Clark, 15e, mais derrière Shubman Gill, 13e. Les footballeurs restent représentés avec 14 noms et les femmes occupent 16 des 50 places.

Classement des sportifs les plus attractifs pour les marques selon SportsPro en 2026