Du 19 au 20 novembre, la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a représenté le Bénin à Oslo, en Norvège, lors de la 23e rencontre des chefs de la diplomatie africains et nordiques. Elle y a exposé les progrès réalisés par le pays en matière de gouvernance, insisté sur le rôle des alliances avec les acteurs locaux pour attirer les investisseurs et plaidé pour une intelligence artificielle encadrée, au service du développement.

Sur ce terrain, les réformes engagées depuis plusieurs années portent leurs fruits. Le Bénin a rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert, et son score d’éligibilité à cette initiative est passé de 10 à 12 sur 16 entre 2022 et 2024, grâce à ses progrès en matière de budget ouvert. Un diagnostic du Fonds monétaire international, mené en 2022 avait relevé des progrès substantiels, notamment l’institution d’une Cour des comptes en cours de mise en place et des réformes du contrôle interne et de l’audit.

Une diplomatie tournée vers l’investissement et l’innovation

Lors d’une table ronde consacrée au commerce et à l’investissement, la ministre a mis en avant le rôle des petites entreprises dans la création d’emplois. Elle a défendu l’idée que des alliances avec les acteurs du terrain constituent un levier de croissance, tout en rappelant les avancées du Bénin en matière de gouvernance.

La session sur l’intelligence artificielle, qu’elle a modérée, a réuni plus de quinze délégations. Les participants ont débattu du potentiel de cette technologie pour le développement, mais aussi de la nécessité de maîtriser ses risques. Les pays africains et nordiques se sont engagés à encourager un usage responsable de l’IA.