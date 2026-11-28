Les Africains de l’étranger ont envoyé plus de 124 milliards de dollars vers le continent en 2025, et la cheffe de la diplomatie du Bénin voudrait que cet argent serve aussi à investir. Corinne Amori Brunet a lancé cet appel le 9 novembre 2026 à Paris, en France, lors de la présentation de l’Initiative Diaspora du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), selon le communiqué de l’institution. Ancienne ambassadrice du Bénin en France, nommée ministre des Affaires étrangères le 24 mai 2026, elle s’adressait à plus de 200 entrepreneurs, investisseurs et représentants de réseaux de la diaspora établis en Europe.

« Investir dans des projets en private equity (capital-investissement) ou en obligations qui proposent des rendements attractifs », a demandé la ministre à la diaspora, afin de financer des infrastructures, des projets de santé et d’éducation. Dans le même esprit, « L’Afrique possède un atout exceptionnel : une communauté de millions de femmes et d’hommes à travers le monde, dont l’engagement est une source de force. Notre responsabilité est de transformer cette force en moteur de développement », a déclaré Sidi Ould Tah, président du Groupe de la BAD, en ouvrant la rencontre. Ainsi, « La diaspora n’est pas un bénéficiaire ; elle est un partenaire stratégique au service de la prospérité du continent », a poursuivi le président de la banque.

Des outils pour rassurer les investisseurs

Or, l’argent existe mais reste souvent hors du circuit productif. Didier Acouetey, conseiller du président de la BAD et coordinateur de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, a rappelé que l’épargne africaine dépasse 4 000 milliards de dollars, alors que les besoins de financement du continent atteignent environ 400 milliards par an. Pour y répondre, il a présenté l’assurance ATIDI comme un outil devenu en moins de six mois un pilier de la réduction des risques, et il a décrit la banque comme un tiers de confiance pour ceux qui placent leur épargne.

Ensuite, les acteurs privés ont apporté des exemples concrets. Fatoumata Ba, fondatrice de Janngo Capital, a détaillé des expériences d’obligations destinées à la diaspora et rappelé que les entreprises technologiques africaines ont levé 4 milliards de dollars en 2025. Pour sa part, Elisabeth Moreno, du fonds Ring Africa, a plaidé pour concilier rentabilité financière et investissement à impact. Enfin, l’Union africaine, par un message vidéo de Amr Aljowaily, et l’UNESCO, par Åsa Regnér, ont salué la démarche.

Un terrain que la BAD avait déjà exploré en 2009

La banque ne part pas de zéro à Paris. En effet, le 23 octobre 2009, elle y avait lancé, avec le gouvernement français et le Fonds international de développement agricole, un fonds fiduciaire consacré aux transferts de fonds des migrants, doté à l’origine de 6 millions d’euros par la France.

Cette fois, cependant, le communiqué ne donne ni calendrier ni montant. Il indique seulement que la banque veut bâtir avec la diaspora des partenariats structurés, orientés vers des résultats concrets.