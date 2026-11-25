Le général d’armée Assimi Goïta, a réclamé une consolidation des moyens de la Force unifiée de la Confédération des États du Sahel (AES) lors d’une réunion le 24 novembre 2026 à Koulouba avec les responsables de la hiérarchie militaire. Face aux menaces sécuritaires , le dirigeant a orienté ses cadres vers une synergie régionale renforcée. Il a par ailleurs salué les avancées enregistrées sur le terrain et exhorté les troupes à maintenir la pression sur les groupes armés.

Rappelons que le 16 novembre 2026 à Bamako, le président malien a doté l’armée de sept appareils. Ce lot comporte un avion de transport Iliouchine Il-76, quatre hélicoptères de manœuvre Mi-8 ainsi que deux hélicoptères d’attaque Mi-24. Ils permettront à l’armée d’accroître la mobilité, la projection et l’autonomie logistique.

La force unifiée de l’AES a été lancée en décembre 2025 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Annoncée à 5 000 hommes début 2025 avant d’être portée à 6 000 soldats, elle vise un effectif de 15 000 militaires et constitue le socle de la défense collective confédérale.

Une montée en puissance partagée dans l’espace sahélien

Durant cette concertation conduite avec le ministre délégué à la Défense, le général de division Oumar Diarra, et le chef d’état-major général des armées, le général de division Élysée Jean Dao, l’accent a été mis sur l’organisation interne, l’accroissement des effectifs et des équipements, ainsi que sur la loi d’orientation et de programmation militaire. Le président malien mise sur une coopération renforcée entre les pays de l’AES pour consolider leur dispositif militaire.