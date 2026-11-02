Affaire Mbappé : Javier Tebas veut se rendre en Chine pour tenter de calmer la polémique

Le président de la Liga, Javier Tebas, veut se rendre en Chine pour sortir de la crise ouverte par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong. Il l’a annoncé lundi 2 novembre 2026 à Barcelone, en Espagne, en marge du forum World in Progress, en précisant rester en contact avec les représentants chinois présents en Espagne comme avec Pékin. Tout est parti d’une interview où l’attaquant du Real Madrid a évoqué un meme le montrant sous les traits d’un « dictateur chinois ».

La télévision d’État chinoise a depuis suspendu les deux matchs diffusés gratuitement à chaque journée, et la plateforme Migu n’a pas retransmis la rencontre du Real Madrid ce week-end. La Liga a aussi été écartée d’un salon prévu à Shanghai, selon son président, tandis que Mbappé a perdu trois partenaires commerciaux chinois : Dongpeng, Mengniu et Milkground.

Un contrat télévisé réduit à 10 millions d’euros par an

Javier Tebas a reconnu ne disposer d’aucun calendrier : « Combien de temps pouvons-nous rester ainsi ? Eh bien, je ne sais pas… je crois que nous allons pouvoir résoudre cela », et il a relativisé l’enjeu financier en rappelant que « nous sommes allés jusqu’à avoir des contrats de 100 millions avec eux ».

Pour rappel, la Liga avait en effet présenté ses excuses au peuple chinois dès les premières heures de la crise. « Dans leur culture, c’est une attaque contre leur plus grande figure » avait déclaré M. Tebas. Mbappé et le Real Madrid se sont excusés à leur tour, sans que la diffusion du championnat ne reprenne.