Mbappé : la Chine maintient son blocage et retire de Migu le match du Real Madrid à Santander

Les 400 millions d’abonnés de Migu, plateforme de sport en Chine, ne verront pas le Real Madrid ce dimanche 1er novembre. En effet, la plateforme a retiré de sa grille le déplacement chez le Racing Santander, prévu à 15h15 GMT à Santander, en Espagne, pour la 11e journée de Liga, selon Mundo Deportivo. C’est la première mesure qui vise directement un match du club, et elle intervient alors que la télévision publique CCTV n’a toujours pas levé la suspension décidée après les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong.

Des excuses qui ne suffisent pas à Pékin

Pour rappel, la Liga avait déclaré qu’elle « regrette profondément l’offense que les commentaires de Kylian Mbappé ont causée parmi les supporters chinois », et le Real Madrid a ensuite envoyé une lettre d’excuses. Pourtant Pékin reste ferme, puisque le porte-parole de la diplomatie chinoise, Guo Jiakun, avait jugé naturel « un rejet commun » de la part de tous les Chinois face à la moquerie du joueur.

Ainsi, d’après Mundo Deportivo, les autres rencontres de Liga restent accessibles sur Migu, mais les contenus liés au Real ont disparu, à l’exception d’une vidéo présentant les excuses du club. Le match de Ligue des champions contre l’AEK Athènes, le 4 novembre, figurait encore au programme de la plateforme. CCTV avait pourtant acquis les droits de la Liga à la mi-août pour la saison 2026-2027, en clair comme en télévision payante.