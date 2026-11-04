Afrique : 4 milliardaires perdent 300 millions de dollars en une journée

Les fortunes de quatre milliardaires africains (deux sud africains et deux égyptiens) ont reculé de 300 millions de dollars le 4 novembre, selon l’indice Bloomberg des milliardaires.

Les grandes fortunes africaines n’échappent pas aux mouvements des marchés financiers. En effet, le 4 novembre, quatre milliardaires du continent ont enregistré une baisse cumulée de 300 millions de dollars de leur patrimoine estimé, d’après l’indice Bloomberg des milliardaires rapporte Business Insider. Naguib Sawiris arrive en tête des personnalités les plus touchées, avec un recul de 97,7 millions de dollars en une seule journée. Sa fortune est ainsi évaluée à 10,9 milliards de dollars.

L’investisseur sud-africain Johann Rupert suit de près, avec une diminution de 95,9 millions de dollars, ramenant son patrimoine à 18,8 milliards de dollars. De son côté, Nassef Sawiris, frère cadet de Naguib, a vu sa fortune reculer de 56,4 millions de dollars pour s’établir à environ 9,55 milliards de dollars. Tandis que le Sud-Africain Nicky Oppenheimer complète cette liste avec une baisse de 50 millions de dollars, portant son patrimoine estimé à 15 milliards de dollars.

Pour rappel, selon le classement Forbes 2026 publié en mars, les 23 milliardaires recensés sur le continent cumulaient 126,7 milliards de dollars, soit une hausse de 20,3 milliards de dollars en un an, équivalant à une progression de 21 %. L’Afrique du Sud comptait alors sept milliardaires, devant l’Égypte avec cinq, le Nigeria avec quatre et le Maroc avec trois. Par ailleurs, 14 de ces 23 fortunes avaient été constituées par leurs propriétaires eux-mêmes.