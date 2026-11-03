Aide à Israël : Trump annonce l'arrêt des milliards de dollars annuels

Donald Trump a affirmé mardi 3 novembre 2026 que les États-Unis cesseraient de verser à Israël environ 4 milliards de dollars d’aide militaire par an à partir de la fin de cette année. Le président américain s’est exprimé dans l’émission Fox & Friends de Fox News, le jour des élections de mi-mandat. Si cette décision se concrétisait, elle mettrait fin à un soutien que le protocole d’accord en vigueur fixe à 3,8 milliards de dollars par an jusqu’en 2028.

Trump a présenté l’arrêt comme une décision déjà actée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou. Il a déclaré : « Bibi Nétanyahou et moi avons conclu un accord : nous donnons 4 milliards de dollars par an à Israël, et nous avons décidé il y a des mois d’arrêter », puis il a fixé l’échéance en affirmant : « Nous avons déjà convenu que d’ici la fin de l’année, nous ne paierons plus Israël ». Il a toutefois nuancé en ajoutant que « nous aiderons Israël s’il en a besoin…Parce qu’ils n’en ont pas besoin ».

Un protocole de 2016 et des déclarations israéliennes antérieures

L’aide actuelle découle d’un protocole d’accord signé en 2016 sous la présidence de Barack Obama, qui prévoit 38 milliards de dollars sur dix ans. Le bureau de Nétanyahou n’avait pas réagi lors de ces déclarations, et Trump n’a pas précisé quelle forme d’aide serait concernée par l’arrêt.

Le Premier ministre israélien avait, en effet, déjà abordé le sujet. Il avait indiqué en mai sur CBS qu’il souhaitait sevrer son pays de l’aide militaire américaine en dix ans, puis il avait écrit en juin à un élu américain qu’Israël devait « passer du statut de bénéficiaire de l’aide à celui de partenaire ».

Le dossier divise aussi à Washington, car la Chambre des représentants a rejeté en juillet un amendement visant à supprimer cette aide, alors que près de la moitié des démocrates l’avaient soutenu.