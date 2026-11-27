Il y a moins de deux ans, Bamako accusait encore Alger d’abriter les groupes armés qui le menacent. Jeudi 26 novembre 2026, lors d’une conférence de presse à Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reproché au Front de libération de l’Azawad (FLA) de s’être allié à des groupes terroristes. Cet argument est celui que les autorités de transition du Mali défendent depuis plusieurs mois contre ce mouvement indépendantiste du nord du pays. L’Algérie, garante de l’accord de paix de 2015 que Bamako a dénoncé en janvier 2024, reprend ainsi une lecture qu’elle contestait jusque-là.

Attaf accuse le FLA et écarte la médiation

« Ces mouvements ont pris une décision grave de s’allier à des groupes terroristes », a déclaré Ahmed Attaf, selon Le Matin d’Algérie. Le ministre vise l’alliance du FLA avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), lié à al-Qaïda. Il reproche aussi aux rebelles de rechercher des interventions étrangères, sans citer de pays, puis il joue sur l’allusion : « Vous voyez où je pointe mon doigt », a-t-il déclaré, une phrase que le journal interprète comme une référence à l’Ukraine. Sur une relance du dialogue entre Bamako et le FLA, sa réponse est nette : « Les conditions ne sont pas du tout réunies pour le moment », a-t-il déclaré. Les initiatives algériennes de ces derniers mois n’ont donc pas abouti.

Le FLA a répondu dans un communiqué. « Le FLA n’a jamais formé d’alliance avec une quelconque organisation terroriste », affirme le mouvement, qui dit condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Il réclame le retrait des forces étrangères et des mercenaires d’Azawad. Son porte-parole, Mohamed el Maouloud Ramadane, explique pour sa part que la coordination sur le terrain avec le JNIM cible l’armée malienne et l’Africa Corps russe, sans constituer une alliance politique.

Bamako tient cette position depuis mai

Le Mali n’a pas attendu Alger. « Aucun dialogue avec des groupes armés terroristes sans foi ni loi », a assuré le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, devant le corps diplomatique en mai 2026, après les attaques du 25 avril. Il a ajouté que le FLA s’était exclu de toute négociation par son alliance avec le JNIM. Pour lui, seuls les Accords nationaux de réconciliation et le Dialogue inter-malien restent des cadres légitimes.

La position algérienne était alors différente. Dès le 27 avril, Ahmed Attaf réaffirmait « la position claire et constante de l’Algérie en soutien à l’unité du Mali, territoire, peuple et institutions ». Le ton avait pourtant été tout autre en début d’année 2025, quand le ministère malien des Affaires étrangères dénonçait « la proximité et la complicité de l’Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali ».

Dans le même communiqué, Bamako affirmait : « Sur ce point, le Mali ne demande pas et ne reçoit pas de leçons de l’Algérie, laquelle dans un passé récent a mené sa lutte contre le terrorisme de façon parfaitement souveraine ». En juillet 2025, le général Assimi Goïta avait de son côté écarté toute implication étrangère dans le règlement du conflit, en attribuant l’échec des anciens accords à des intérêts extérieurs, dont ceux de l’Algérie.

Un rapprochement encore récent

Selon Le Matin d’Algérie, Alger a renoué avec les autorités de transition maliennes au cours de l’été, face à la concurrence du Maroc et du clan Haftar, en Libye. Le journal rapporte que des observateurs lui reprochent un double jeu, au vu de sa tolérance passée envers les djihadistes d’al-Qaïda puis du JNIM. À ce stade, le ministère malien des Affaires étrangères n’a pas commenté les propos d’Ahmed Attaf, d’après la même source.