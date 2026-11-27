Le Real Madrid pourrait-il préparer un changement majeur dans son secteur offensif dans les mois à venir ? D’après Gary Neville, l’on se dirige tout droit vers ce scénario. Le consultant sportif estime qu’Erling Haaland va rejoindre les Merengue dans les 18 prochains mois.

Une possible arrivée du colosse norvégien pourrait redistribuer les cartes et avoir des conséquences directes sur la place de Vinicius Junior. Avec cette éventualité, Kylian Mbappé serait appelé à retrouver son poste préféré sur l’aile gauche.

Vinicius a encore son destin en main

Gary Neville est réputé pour ses analyses pointues sans filtre. L’ex défenseur de Manchester United ne s’est pas contenté d’évoquer un éventuel transfert d’Erling Haaland. Il met aussi en avant une nouvelle répartition des rôles au sein de l’équipe madrilène. Ainsi, l’ancien goleador occuperait la pointe de l’attaque, tandis que Mbappé glisserait vers le couloir gauche, un poste où la natif de Bondy a réalisé des merveilles lorsqu’il évoluait au Paris Saint-Germain.

Cette possible réorganisation pourrait faire une grande victime en la personne de Vinicius Junior qui pourrait être contraint à trouver un autre point de chute. La superstar auriverde traverse actuellement une période difficile et si il ne retrouve pas au plus vite son meilleur niveau, son statut au niveau de la Casa Blanca pourrait rapidement évoluer. Selon Gary Neville, le constat est net, l’arrivée d’un avant-centre de classe mondiale comme Haaland va obliger le Real Madrid à faire des choix et forcément cela va impacter sur l’un des galactiques. Cependant, pour le moment, l’opération Erling Haaland au Real Madrid reste une hypothèse. Vinicius Jr de son côté peut encore renverser la tendance s’ il enchaîne les bonnes performances.