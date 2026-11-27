La France dispose depuis le 26 novembre 2026 de ses premiers drones conçus pour en abattre d’autres. La Direction générale de l’armement (DGA) a remis aux forces armées les premiers Gobi Zephyr, des intercepteurs fabriqués en région parisienne par la start-up Harmattan AI, selon le communiqué du ministère des Armées. Cependant, le nombre d’appareils livrés n’a pas été précisé. Ainsi, la commande ne date que de deux mois, un délai très court pour un équipement militaire, alors que les armées veulent se protéger contre les drones de type Shahed, employés en Ukraine et au Moyen-Orient.

Deux mois entre la commande et la livraison

Avant la commande, notifiée le 23 septembre, le Gobi Zephyr a d’abord été testé par le CeRLAD, le centre expert référent lutte anti-drone créé par la DGA au début de l’année. « Cette livraison de drones intercepteurs Gobi Zephyr intervient deux mois après la commande de la DGA et après un cycle d’évaluations de la solution au sein du centre expert référent lutte anti-drone », indique le ministère des Armées.

De plus, il juge que « la commande de drones intercepteurs français Gobi Zephyr en deux mois illustre la capacité du ministère à accélérer l’évaluation et l’acquisition de capacités opérationnelles adaptées à l’évolution des menaces ». De son côté, l’entreprise revendique le même résultat : « dans les délais, au-dessus des spécifications, dans le budget », a affirmé Harmattan AI à propos de cette première commande.

Un impact à 350 km/h, sans explosif

Le drone n’emporte aucune charge. « Ces drones intercepteurs Gobi Zephyr neutralisent les drones adverses par impact cinétique direct sans charge explosive de jour comme de nuit », précise le ministère. Par conséquent, l’appareil se détruit en percutant sa cible, ce qui en fait une munition plus qu’un aéronef réutilisable. En outre, il atteint 350 km/h dans un rayon de 10 kilomètres, et il ne tire qu’après l’autorisation d’un opérateur humain. Enfin, il renforce la défense sol-air à très courte portée de l’armée de Terre.

Un volet antidrone ajouté au pacte de la DGA

Le même jour, le ministère a ajouté un volet « lutte antidrone » au pacte « drones aériens de défense », lancé à Eurosatory en 2024 pour faire émerger une filière française de drones de moins de 150 kilos. « L’épée et le bouclier doivent avancer ensemble », a déclaré la ministre déléguée Alice Ruffo, pour expliquer pourquoi il faut développer en parallèle les drones et les moyens de les neutraliser.

En effet, Harmattan AI est déjà un fournisseur régulier de la DGA. La start-up a livré 1 000 drones du combattant Delco en janvier 2026 pour l’exercice Orion 2026, puis elle a reçu le 28 mai une commande de 5 000 exemplaires, à livrer au plus tard début 2027. Par ailleurs, l’armée française a retenu en juin, à Eurosatory, l’intercepteur BLAZE du letton Origin Robotics, qui sera assemblé en France avec l’intégrateur DSV. Ainsi, le Gobi Zephyr devient le premier drone intercepteur souverain livré aux forces armées.