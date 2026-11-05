Algérie : Luca Zidane écarté par Hemdani pour les deux matchs contre le Togo

Brahim Hemdani, le nouveau sélectionneur de l’Algérie a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027. La liste a été révélée ce jeudi 5 novembre avec quelques surprises. On note l’absence remarquée de Luca Zidane. Hemdani a décidé de se passer du fils de Zinedine. Le technicien algérien a justifié l’absence de Zidane par des considérations sportives.

Gardien du club espagnol de D2 de Léganes, Luca Zidane connaît un début de saison compliquée. Rappelons que le portier algérien purgeait une suspension de 2 matchs avec les Fennecs. Il avait écopé de cette sanction suite aux échauffourées survenus lors du quart de finale contre le Nigeria pendant la CAN 2024 au Maroc.

Trois gardiens retenus pour affronter le Togo

La suspension a pris fin et divers observateurs du football algérien pensaient que Brahim Hemdani allait rappeler le portier de Léganès. L’entraîneur des champions d’Afrique 2019 en a décidé autrement. Brahim Hemdani a expliqué vouloir s’appuyer sur les joueurs qui possèdent du temps de jeu : « J’avais besoin d’avoir le choix entre trois gardiens qui avaient un maximum de temps de jeu » a déclaré l’entraîneur. Leader du groupe I avec quatre points, les Fennecs ont l’occasion de prendre le large lors de la double confrontation contre le Togo. Pour ces deux rencontres, Brahim Hemdani a décidé de placer sa confiance en Oussama Benbot, Melvin Mastil et Abdelatif Ramdane.

Ce choix ne signifie pas que la porte des Fennecs est définitivement fermée pour Luca Zidane. Hemdani dit vouloir privilégier les joueurs qui ont du temps de jeu. Si il enchaîne les bonnes performances avec son club de Léganès, Luca Zidane pourra de nouveau prétendre à une place en sélection