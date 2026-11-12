Allemagne : à 17 ans, le Marocain Wael Mohya proche d'un record

Convoqué par Jürgen Klopp pour les deux dernières rencontres de Ligue des nations, le milieu offensif du Borussia Mönchengladbach pourrait devenir battre un record de l’après-guerre.

Le football allemand pourrait assister à un moment historique ce vendredi 13 novembre 2026. À seulement 17 ans et 317 jours, Wael Mohya est en mesure de devenir le plus jeune international allemand de l’après-guerre, à condition de faire son entrée sur le terrain contre la Serbie, à Belgrade.

En effet, le jeune milieu offensif du Borussia Mönchengladbach pourrait ainsi dépasser un record détenu depuis 1954 par Uwe Seeler, la légende allemande, qui avait effectué ses débuts avec la Mannschaft le 16 octobre de cette année-là, à l’âge de 17 ans et 345 jours. Ainsi, Mohya disposerait donc d’une avance de 28 jours sur cette référence historique.

Toutefois, ce potentiel exploit ne ferait pas de lui le plus jeune international allemand de tous les temps. Deux joueurs avaient débuté encore plus tôt sous le maillot de la sélection : Willy Baumgärtner, à 17 ans et 104 jours en 1908, puis Marius Hiller, à 17 ans et 241 jours en 1910. Le jeune germano-marocain pourrait ainsi occuper la troisième place de ce classement historique.