Quinze boîtiers Android TV achetés environ 55 dollars pièce suffisent à faire tourner un modèle d’IA de 26 milliards de paramètres. L’entreprise américaine Anthropic a publié ce résultat le 12 octobre 2026 dans une étude de son équipe Frontier Red Team, signée par William Zhou et Daniel Freeman. Ils en tirent une alerte, car de petits modèles pourraient bientôt se propager seuls sur des appareils connectés mal protégés.

Ainsi, Anthropic écrit : « Nos expériences suggèrent que de petits modèles d’IA pourraient n’être qu’à quelques mois de capacités suffisantes pour s’autorépliquer sur des appareils connectés du commerce, comme des fours intelligents et des boîtiers Android TV de marques inconnues ».

Pour la démonstration, l’équipe a réparti le modèle Gemma4-26B-A4B sur les quinze boîtiers, qui en portent chacun deux couches, à 0,39 token par seconde. Ensuite, elle a testé la copie elle-même dans un réseau de huit nœuds Android émulés, où GLM-5.2 s’est propagé aux huit nœuds dans quatre essais sur cinq. Il est le seul modèle ouvert testé à y parvenir, mais les chercheurs reconnaissent que le protocole l’avantage : « Notre évaluation garde l’élément d’exploitation informatique trivial, sans aucune authentification sur le port ADB, ce qui en fait une borne haute du succès dans le monde réel ».

Par conséquent, le danger reste théorique, puisque « pour l’instant, le plancher et le plafond ne se croisent pas ». Pourtant, Anthropic prévient que « si les petits modèles progressent à leur rythme historique, ils atteindront ce niveau de capacité d’ici la fin de l’année ».

En effet, le précédent existe avec le botnet Kimwolf, qui a infecté plus de deux millions d’appareils, surtout des boîtiers Android TV. Anthropic estime qu’« un tel réplicateur serait difficile à arrêter, puisqu’il n’existe aucun point centralisé à éteindre, même s’il pourrait être lent ». Toutefois, la défense dispose d’un point d’appui, car la mise en quarantaine des clients infectés par leur fournisseur d’accès avait nettoyé 92 % des infections du botnet Mirai en 14 jours, contre 74 % sans notification. Face à cela, l’entreprise conclut : « Nous devrions chercher à durcir nos systèmes pour rendre la propagation de tels réplicateurs difficile, mais aussi nous préparer à un monde où ils sont là pour rester ».