Zlatan Ibrahimovic possède plus d’une corde à son arc. Suite à sa retraite internationale, l’ancienne gloire du FC Barcelone et du PSG s’est reconvertie en tant que consultant. Très à l’aide au micro, il livre régulièrement des analyses de très belles factures. Ibra est aussi très talentueux à l’écran ce qui lui a ouvert les portes du cinéma.

Après une première apparition réussie dans le film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, l’ex attaquant du Milan AC pourrait bientôt partager l’écran d’une célèbre série à savoir MobLand. Pour rappel, il s’agit d’une série anglaise consacrée au milieu du crime organisé. D’après des sources concordantes, le rôle qu’Ibra devrait jouer est déjà prêt.

Un nouveau défi pour Ibrahimovic ?

Dans MobLand, le mythique attaquant suédois devrait incarner un personnage assez sombre, le rôle du méchant. Dans Astérix et Obélix, Zlatan avait interprété le rôle de Antivirus, un soldat romain. Sa présence dans le film et sa prestation d’ensemble avait fait mouche auprès du grand public. A l’époque, celui qui était encore joueur s’était totalement approprié le rôle de Antivirus.

Dans MobLand, Zlatan Ibrahimovic sera amené à interpréter le rôle du méchant, un personnage sombre et antipathique. La série met en scène des familles criminelles engagées dans des luttes de pouvoir, avec des règlements de comptes et des alliances parfois fragiles. Si tout se déroule commé prévu, Ibrahimovic aura l’opportunité d’évoluer aux côtés de légendes du cinéma comme Tom Hardy ou encore Pierce Brosnan. Zlatan n’a pas fini de nous surprendre et jusqu’où ira t-il ? Va t-il aussi “zlataner” le monde du grand écran ?