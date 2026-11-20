Le 06 Octobre dernier, Lionel Messi a participé à son dernier match avec l’albiceleste lors d’une rencontre mémorable face au Bénin. Le nonuple ballon d’or s’est retiré laissant un immense héritage en sélection. Depuis lors, les amoureux du ballon rond se demandent qui sera en mesure de prendre la relève de la Pulga. Celia Cuccittin, la mère de Lionel Messi a la réponse.

Lors de la rencontre face au Bénin, elle a adoubé Nico Paz. En effet, à la fin du match contre le Bénin, Celia Cuccittini aurait pris la main de Nico Paz et lui aurait adressé une phrase particulièrement forte. Fabian Paz, l’oncle de Nico, a rapporté la révélation au cours d’un entretien médiatique. Selon l’homme, la mère de Lionel Messi aurait soufflé dans l’oreille de son neveu la phrase suivante : « Tu seras le successeur de mon fils ».

Nico Paz ne s’y attendait pas

Nico Paz, 22 ans, est considéré par divers spécialistes du ballon rond comme l’un des plus grands talents à son poste. Le joueur de Côme possède une palette technique exceptionnelle. Formé au Real Madrid, Nico Paz fait actuellement les beaux jours de Côme et de la sélection argentine. Lionel Scaloni compte énormément sur sa jeune pépite pour les échéances à venir.

Après les mots de la maman de Lionel Messi, Fabian Paz a déclaré que son neveu était tellement surpris qu’il avait du mal à croire ce qu’il venait d’entendre. Nico Paz possède le talent nécessaire pour prendre la succession de Lionel Messi en sélection argentine. Il lui faut continuer à travailler et à s’améliorer sans cesse pour marcher dans les pas de celui qui est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire.