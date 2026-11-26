Le Burkina Faso poursuit le renforcement de ses infrastructures universitaires. Ce jeudi 26 novembre 2026, trois nouveaux équipements dédiés à l’enseignement supérieur doivent être inaugurés à Ouagadougou, sous le haut patronage du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ce programme fait suite à l’ouverture, lundi 23 novembre, de l‘Académie technologique du Faso (ATF), implantée à Pabré, aux abords de Ouagadougou. Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé à ce que chaque apprenant et chaque enseignant soit marqué du sceau de l’excellence.

Trois sites pour élargir l’accès au savoir

Le premier chantier concerne le siège de l’Université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF), qui accueillera également son Espace numérique ouvert (ENO), un dispositif destiné à offrir un accès à la formation à distance. Un second site abritera le siège de l’École polytechnique de Ouagadougou (EPO), à Nagrin. Enfin, l’Université Joseph Ki-Zerbo installera à Zogona un amphithéâtre de 1 100 places.

Ces réalisations entrent dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), qui prévoit la construction de 45 amphithéâtres de 500 et 1 000 places dans les universités et centres universitaires. Déjà, l’amphithéâtre de 1 200 places de l’Université Nazi-Boni, inauguré à Bobo-Dioulasso, témoigne de cette dynamique.