Au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, vendredi 27 novembre 2026, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a plaidé pour une réponse commune à tout le continent contre les faux médicaments. Le séminaire, a été organisé par la Fondation Brazzaville à l’intention des députés. Il réunissait le bureau et la conférence des présidents de l’institution, ainsi que des acteurs engagés contre ce trafic.

Le Bénin a ratifié en mai 2018 la convention Médicrime du Conseil de l’Europe, qui sanctionne la fabrication et la distribution de faux produits médicaux, entrée en vigueur pour lui en septembre 2018. Un comité national de lutte contre les faux médicaments existe depuis mai 2012, et l’opération PANGEA IX, lancée en février 2017, a permis une importante saisie. L’ABMed, la Police républicaine et la Douane sont en première ligne.

Une parade à l’échelle du continent

Joseph Fifamin Djogbénou qualifie ce combat de priorité nationale et universelle. Pour lui, « Les faux médicaments tuent » : ils feraient autant de victimes que les accidents de la route, et il attribue la hausse de cancers chez les jeunes à leur circulation.

Il propose d’opposer « l’internationale du vrai » à « l’internationale du faux ». Cela passe par la sensibilisation des législateurs, l’alliance des parlements et des gouvernements africains, et une prochaine étape à Dakar. Aussi, il exhorte les décideurs à mobiliser des financements souverains plutôt que de se contenter de résolutions.

Le directeur général de la Fondation Brazzaville, Foulo Basse, a fait le bilan des atteintes à la santé, à l’économie et à l’environnement. Il a réclamé des sanctions pénales et annoncé la conférence BESAFE Africa 2026 à Dakar. Cinq communications, sur l’Initiative de Lomé, la coopération avec AFRIPOL, la philanthropie et la responsabilité sociale des entreprises, ont structuré les échanges.