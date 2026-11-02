Après l'échec du Ballon d'Or, Mbappé nommé pour le prix FIFPRO 2026

Kylian Mbappé pourrait terminer 2026 en beauté après la désillusion du ballon d’or. En effet, la superstar du Real Madrid figure parmi les 26 joueurs retenus pour le FIFPRO World 11 masculin 2026. Cette nomination offre au champion du monde 2026 l’occasion de confirmer qu’il fait bien partie des principaux visages du football moderne. C’est ce lundi 2 novembre que la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) a dévoilé la liste.

Kylian Mbappé apparaît dans la catégorie des attaquants, aux côtés de plusieurs autres grandes figures du ballon rond comme, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Harry Kane et Lamine Yamal. Il y a quelques jours, alors qu’il était annoncé comme l’un des grandissimes favoris pour remporter le ballon d’or, le natif de Bondy a terminé derrière Harry Kane.

Mbappé va se consoler avec le FIFPRO ?

Cette nomination intervient dans un contexte particulier pour le capitaine de l’équipe de France. Il s’en est fallu de peu pour que Kylian Mbappé remporte le Ballon d’or car l’écart de point avec le lauréat anglais était minime. En 2025, l’ancien joueur du Paris Saint Germain figurait déjà dans le Onze de la FIFPRO. Sa présence parmi les 26 finalistes cette année lui permet de prétendre à une nouvelle sélection consécutive.

Comment s’est déroulé le vote du FIFPRO ? Au total, 19 806 footballeurs issus de 73 pays ont pris part au scrutin. Seules les performances réalisées entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026 ont été prises en compte. Pour être éligible, les footballeurs devaient avoir disputé au moins 30 rencontres officielles durant cette période. Rendez-vous est pris pour le 9 Novembre prochain afin de découvrir les lauréats du FIFPRO. L’ensemble du top 3 du ballon d’or (Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal) est nommé pour la distinction du FIFPRO.