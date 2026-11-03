Après un excès de vitesse, un policier échoue à récupérer son permis devant la justice française

Un fonctionnaire de police sanctionné pour excès de vitesse ne pourra pas récupérer provisoirement son permis de conduire. En effet, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande visant à suspendre la décision du préfet du Loiret.

L’affaire remonte au 21 juin 2026, date à laquelle le préfet a prononcé une suspension de six mois du permis de l’agent, après un contrôle routier ayant révélé un excès de vitesse. Contestant cette mesure, le policier a saisi la justice pour en obtenir la suspension.

En effet, bien qu’il soit actuellement en congé de longue maladie, le requérant estimait que sa situation justifiait une intervention urgente du juge. Aussi, demandait-il également au préfet de fournir les éléments permettant d’établir le point ou la distance de contrôle de la vitesse. Cependant, ces arguments n’ont pas convaincu le magistrat puisque le juge des référés a rejeté sa requête, donnant ainsi raison au préfet du Loiret.