Arabie Saoudite : ce que l'on sait des explosions entendues à Riyad

Des détonations ont retenti dimanche 8 novembre à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, juste après le déclenchement d’une alerte précoce. La coalition militaire menée par Riyad contre les Houthis du Yémen affirme qu’il s’agissait d’interceptions de missiles tirés par ce mouvement allié de l’Iran. D’après les premiers constats, des bâtiments ont été touchés, mais selon les autorités, il s’agirait des dégâts des débris issus de l’interception desdits missiles

Ce que la coalition a annoncé

La coalition a détaillé l’opération sur son compte X, et elle y a écrit : « Les défenses aériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par la milice terroriste houthie en direction de Riyad ». Ces tirs font suite à ceux de la veille, car les autorités saoudiennes avaient déjà annoncé samedi l’interception de deux missiles balistiques dirigés vers les régions de La Mecque et de Médine, deux villes saintes de l’islam.

La capitale saoudienne est visée par les Houthis depuis des années. En effet, le mouvement avait tiré son premier missile vers Riyad le 4 novembre 2017, un engin intercepté près de l’aéroport international Roi-Khaled.