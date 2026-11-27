Israël a envoyé deux délégations militaires à Rabat, au Maroc, les 9 et 25 novembre 2026, soit à seize jours d’intervalle. Chaque visite a produit un résultat concret : un bureau d’attaché de défense qui ouvre à demeure, puis un programme de coopération pour 2027. La première délégation était conduite par le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général de division de réserve Amir Baram. La seconde l’était par le chef de la Direction de la planification de l’armée israélienne, le général Hidai Zilberman. Ainsi, les échanges militaires entre les deux pays se multiplient depuis la normalisation de 2020, mais c’est la première fois qu’Israël dispose d’un bureau militaire permanent dans le royaume.

Un bureau israélien installé à demeure

Le lundi 9 novembre, Amir Baram a d’abord été reçu par le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudiyi, puis par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR). Il s’était déplacé au nom du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, pour inaugurer les locaux du colonel Sharon Itach, premier attaché de défense permanent d’Israël au Maroc.

Selon le ministère israélien de la Défense, des militaires de l’armée israélienne accompagnaient la délégation, qui a aussi rencontré des représentants du Palais royal et des services de renseignement marocains. Ensuite, le ministère a cité la technologie de défense, la fabrication et l’entraînement conjoint parmi les sujets abordés. Enfin, Amir Baram a résumé la portée que son pays donne à cette relation : « Le Maroc n’est pas un simple partenaire de défense. C’est bien plus que cela », a déclaré Amir Baram.

Un plan d’action pour 2027

Le 25 novembre, Hidai Zilberman a pris part à la quatrième réunion de la Commission militaire mixte maroco-israélienne, tenue au siège de l’état-major général des FAR. Le général Fouad Moumen, chef du quatrième bureau de l’état-major, dirigeait la délégation marocaine. Ensuite, d’après le communiqué des FAR, les deux parties ont passé en revue les activités de 2026, puis se sont accordées sur un plan d’action conjoint pour 2027. Enfin, la rencontre s’est terminée par la signature d’un procès-verbal.

Cette commission fonctionne comme un rendez-vous annuel. En effet, sa troisième réunion s’était tenue à Tel Aviv début janvier 2026 et avait déjà abouti à un plan de travail pour l’année en cours. Ainsi, l’armée israélienne avait alors présenté cette rencontre comme une nouvelle étape importante dans l’approfondissement de la coopération sécuritaire avec le Maroc, qu’elle décrivait comme un « partenaire clé pour la stabilité régionale ».

Le cadre de cette coopération remonte à novembre 2021. Le ministre israélien de la Défense de l’époque, Benny Gantz, avait signé à Rabat un protocole d’accord de défense, moins d’un an après le rétablissement des relations diplomatiques en décembre 2020. Depuis, le rythme s’est accéléré. Ainsi, en octobre 2026, le ministère israélien de la Défense a ouvert son premier pavillon national au salon aéronautique de Marrakech, sa première participation officielle à un salon de défense organisé au Maroc.