L’ailier du Real Madrid a réagi sur Snapchat jeudi 26 novembre, à la vague de doutes et de railleries qui le visent. Il s’en est pris à ceux qui s’expriment sans retenue derrière un écran : « Internet vous permet de dire tout ce que vous voulez, depuis derrière votre écran, à des gens à qui vous n’auriez jamais eu le courage de dire quoi que ce soit en face à face. »

Tout commence avec son transfert, annoncé le 6 août 2026. Cet été-là, le journaliste Romain Molina a consacré une vidéo aux coulisses de l’opération. Un compte de supporters a ensuite partagé un extrait en l’accompagnant d’une légende qui attribuait ces propos à un changement de date de naissance. Des publications ont alors affirmé qu’il aurait falsifié son âge, sans preuve fiable à l’appui. De son côté, le journaliste belge Sacha Tavolieri, qui avait évoqué il y a trois mois un test osseux réalisé par les médecins du Real Madrid, a tenu à clarifier ses propos sur X. Il a précisé n’avoir jamais accusé l’Ivoirien d’avoir falsifié son état civil. Les bases de données et les registres officiels indiquent toujours le 14 novembre 2006. Plusieurs internautes ont relancé ces rumeurs ces dernières heures, provoquant ainsi la réaction de Diomandé.

Un avertissement aux internautes

Dans son message, Yan Diomandé met en garde contre les conséquences des propos tenus en ligne : « Mais n’oubliez pas que les mots ont des conséquences et que le monde virtuel ne vous protège pas de vos responsabilités. »

Aussi, il annonce un changement de ton : « Ce mois de décembre, beaucoup de gens se rendront compte que tout n’est pas impuni et que chacun devra assumer ses actes. » « Les masques tomberont » conclut-il. Sans citer de nom, son message laisse planer le doute sur les personnes visées.