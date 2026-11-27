Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu à Donald Trump sur l’amitié que le président américain affiche avec Vladimir Poutine, dans un entretien à la BBC publié le 26 novembre. Ainsi, le dirigeant d’un pays frappé par l’offensive russe depuis février 2022 refuse que le mot « ami » s’applique au chef du Kremlin. « C’est comme si quelqu’un disait d’Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, que c’est un bon ami. Non, ce n’est pas un ami », a déclaré Zelensky.

Ensuite, « C’est un agresseur… et un tueur. Il ne peut pas être un ami. Il ne peut tout simplement pas l’être », a-t-il poursuivi. Pourtant, il avait d’abord reconnu que le choix des mots revenait au président américain, avant de juger le terme « étrange ».

Une semaine après la rencontre de Shenzhen

Le 19 novembre, Trump a rencontré séparément Poutine et Xi Jinping à Shenzhen, en Chine, en marge du sommet de l’APEC. Puis une réunion à trois a suivi, la première entre les dirigeants des trois pays. À l’issue de son entretien avec le chef du Kremlin, le président américain a salué une « excellente relation » et l’a présenté comme un ami. Ensuite, quelques jours plus tard, il a publié sur Truth Social une photo de leur poignée de main, légendée « Mon ami ». Leur précédente rencontre remontait à août 2025, en Alaska, et n’avait débouché sur aucun accord pour mettre fin à la guerre.

Un désaccord qui dure depuis octobre

Les deux hommes s’étaient déjà affrontés devant les caméras dans le Bureau ovale en février 2025, quand Trump avait publiquement pris à partie son homologue ukrainien. Mais la tension a repris à l’automne. En effet, « C’est dommage que nous perdions un partenaire solide. Ce n’est pas le bon côté de l’histoire », avait confié Zelensky le 14 octobre à l’animateur britannique Piers Morgan. Donc, après la photo de Shenzhen, la comparaison avec Hitler prolonge un reproche qu’il adressait déjà à Washington, celui de se rapprocher de Moscou.