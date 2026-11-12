Avant le match contre l'Italie, Mbappé et 11 autres Bleus forfaits, Zidane face à un défi

Ce jeudi 12 novembre à 20h45, au stade San Siro de Milan, les Bleus affrontent l’Italie en Ligue des nations. Zinédine Zidane doit composer avec une infirmerie bien remplie. Onze joueurs sont blessés, dont Kylian Mbappé, touché aux ischio-jambiers. À cela s’ajoute Dayot Upamecano, suspendu pour ce déplacement, mais non blessé. Au total, douze Bleus manquent à l’appel. Le sélectionneur devra bâtir un onze privé de plusieurs cadres.

Rappelons que les Bleus sont en tête du groupe A1 de Ligue A et sont invaincus depuis le début de la compétition. La France s’est imposée 1-0 en Turquie le 25 septembre, a fait de même sur la pelouse de la Belgique le 28 septembre, puis a obtenu un match nul 1-1 face à le 2 octobre. Enfin, elle a battu la Belgique à Saint-Denis le 5 octobre.

Une équipe amputée, un groupe à défendre

La liste des blessés est longue. Outre Mbappé, on retrouve Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche, Estéban Lepaul, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram et Pierre Kalulu. Pour combler le vide laissé par Mbappé, Zidane a appelé Senny Mayulu. Dayot Upamecano est suspendu, il ne fera pas le déplacement à Milan, sans être blessé. Le sélectionneur doit trouver des solutions dans l’urgence. Une victoire à San Siro offrirait aux Bleus une marge confortable avant le déplacement à Bordeaux face à la Turquie, le 15 novembre.