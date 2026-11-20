Le Maroc creuse l’écart avec ses voisins dans le transport aérien entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Selon une étude publiée mercredi 18 novembre 2026 par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), le Royaume enregistre en moyenne 580 vols quotidiens avec l’Europe, contre 447 pour l’Algérie, la Tunisie et la Libye réunies. Sur la période étudiée, le Maroc fait ainsi mieux que ces trois pays cumulés, confirmant son poids dans les échanges aériens entre les deux rives de la Méditerranée.

Cette avance s’est construite face à une concurrence de plus en plus vive. Le Maroc a ouvert son ciel à l’Union européenne dès 2006 et compte aujourd’hui 44 compagnies qui le desservent, contre une douzaine pour l’Algérie. Les low-cost y occupent 35 % des sièges, contre moins de 1 % en Algérie. La Tunisie a également libéralisé son espace aérien : Transavia y a augmenté ses sièges d’environ 10 % à l’hiver 2025-2026. Le Maroc continue pourtant de creuser l’écart, puisque easyJet y ajoute quatre lignes dès l’été 2026, portant son total à 46 liaisons. De son côté, Air Algérie tente de s’implanter en Afrique subsaharienne, avec l’ouverture de Brazzaville, Conakry et Lagos à l’automne.

Les compagnies à bas coûts renforcent la position marocaine

D’après EUROCONTROL, les compagnies à bas coûts représentent 67 % des vols entre le Maroc et l’Europe, contre seulement 31 % pour les quatre autres pays nord-africains étudiés ensemble. Ryanair occupe une place importante dans cette dynamique, avec 156 vols quotidiens dans la région en 2025, principalement concentrés sur le marché marocain. De son côté, Royal Air Maroc a renforcé son programme pour atteindre 92 vols par jour.

Entre janvier et octobre 2026, les liaisons entre l’Europe et le Maroc ont ainsi atteint 580 vols quotidiens en moyenne. L’Algérie en comptait 198, la Tunisie 218 et la Libye seulement 31. L’Égypte, également incluse dans l’étude, totalisait 436 vols par jour. À l’échelle régionale, l’Afrique du Nord a enregistré 1 464 vols quotidiens avec l’Europe, soit une progression annuelle de 6 %.