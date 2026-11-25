Le Maroc est la nation la mieux représentée parmi les cinq finalistes du Ballon d’Or africain 2026, décerné par la CAF. Trois Lions de l’Atlas figurent sur la liste : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Díaz (Real Madrid) et Ismaël Saibari (Bayern Munich). Le Sénégal en compte deux, Sadio Mané (Al-Nassr) et Pape Gueye (Villarreal).

Instauré par la CAF en 1992, ce trophée, a déjà récompensé de grands noms. Riyad Mahrez l’a remporté en 2016, Mohamed Salah en 2017 et 2018, puis Sadio Mané en 2019 et 2022. Le Nigérian Victor Osimhen a été sacré en 2023, et Ademola Lookman en 2024. Hakimi, lauréat en 2025, défend son titre.

Un parcours marqué par la CAN et le Mondial

Hakimi arrive en tête de cette sélection avec une saison solide. Avec le PSG, il a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive, et il a conduit le Maroc jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Brahim Díaz s’est lui aussi illustré pendant la CAN 2025, organisée au Maroc, où les Lions de l’Atlas ont atteint la finale.

Celle-ci a été perdue face au Sénégal (1-0 après prolongation). Saibari, passé du PSV Eindhoven au Bayern, a également marqué ce Mondial. Ismaïla Sarr, pourtant dans la liste des dix nommés, ne figure pas parmi les cinq finalistes. Le successeur d’Hakimi sera connu le mercredi 2 décembre 2026, à 19 h heure de Lagos, au Wole Soyinka Centre (ancien National Theatre).