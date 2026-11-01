Ballon d'Or : après avoir échoué face à Kane, Mbappé vise les trophées avec le Real Madrid

Le quotidien espagnol AS affirme dans un article le 1er novembre, que Kylian Mbappé veut tourner la page de sa deuxième place au Ballon d’Or. L’attaquant français ne fait plus de la récompense individuelle son objectif principal selon le journal.

Depuis 2024, Kylian Mbappé n’a plus remporté de titre majeur. Les seuls succès du club avec Mbappé sont la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale. Pourtant, il a marqué 100 buts en 116 matchs sous le maillot blanc.

Le collectif avant l’individuel

Les trophées collectifs avec le club madrilène demeurent ses motivations. AS présente ces trophées comme le chemin pour remporter le Ballon d’Or. Mbappé avait déclaré à Real Madrid TV : « Cette année, nous allons gagner des titres. » La saison ne se jugera pas seulement sur les buts selon lui, mais sur les trophées.