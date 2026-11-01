Après son échec au Ballon d'Or, Mbappé appelé à changer d'attitude malgré ses buts

Sur le plateau de Téléfoot sur TF1 dimanche 1er novembre, Bixente Lizarazu, l’ancien défenseur des Bleus a livré une analyse sans détour sur Kylian Mbappé. Le joueur n’a pas remporté le Ballon d’Or, mais l’ancien défenseur estime qu’il doit profiter de cette période pour se remettre en question.

Le bilan de Mbappé est pourtant solide. Avec le Real Madrid, il a inscrit 42 buts en 44 matchs ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur des deux compétitions en Liga et en Ligue des Champions. Pour le Ballon d’Or 2026, il termine deuxième derrière Harry Kane et devant Lamine Yamal.

Un discours qui doit évoluer

Lizarazu rappelle qu’il avait pris la défense de Mbappé la saison précédente. Il salue « une belle Coupe du Monde ». Il estime que Mbappé a été « consistant » comme capitaine des Bleus. Sur le Ballon d’Or, Mbappé a « vrillé » et s’est enfermé dans une attitude trop individualiste, faite d’autopromotion et de « un manque d’humilité » selon lui. Il a donné « l’impression que seul comptait son parcours, comme si les autres joueurs n’existaient pas. »

Mbappé doit revenir vers l’équipe de France et ses « valeurs collectives » selon lui, car ce sont elles qui font gagner les équipes. Il ajoute : « Il ne fait pas gagner ses équipes ». Même si Mbappé marque beaucoup de buts, il doit donc, selon Lizarazu, « réfléchir à ça ».