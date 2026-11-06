Bayern Munich: une discussion avec Michael Olise annoncée pour son avenir

L’avenir de Michael Olise au Bayern Munich devrait faire l’objet de discussions entre les dirigeants du club allemand et l’attaquant français. Le président-directeur général, Jan-Christian Dreesen, a évoqué le sujet après la prolongation de contrat de Harry Kane, laissant entendre que le dossier de l’ancien joueur de Crystal Palace sera abordé au moment opportun.

« C’est quelque chose dont Max et moi sommes conjointement responsables. Son contrat court jusqu’en 2029 et nous nous assiérons pour en discuter au moment opportun.», a déclaré Dreesen. Il fait ainsi référence à Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, avec lequel il partage la responsabilité de ce dossier. Toutefois, aucune négociation finalisée ni aucun accord de prolongation n’ont été annoncés. Le contrat actuel de l’international français court jusqu’en 2029.

Cette attention portée à Olise s’explique notamment par son importance dans le dispositif bavarois. Principalement utilisé sur le côté droit de l’attaque, le joueur peut également évoluer dans l’axe et ses performances lui ont permis de s’imposer parmi les éléments majeurs de l’effectif.

En effet, le Français a été élu meilleur joueur de Bundesliga pour la saison 2025-2026. Il a également remporté, pour la deuxième fois consécutive, le titre de meilleur joueur de la saison du Bayern, décerné par les supporters. International français, il a aussi participé à la Coupe du monde 2026.

Ainsi, le Bayern entend préparer la suite avec l’un de ses joueurs importants, sans précipiter les discussions. L’évolution de ce dossier dépendra désormais des échanges entre les différentes parties.