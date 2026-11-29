Deux cent quatre-vingts jeunes Béninois ont reçu leurs parchemins, samedi 28 novembre 2026, à l’issue d’une formation aux métiers du numérique conduite par l’École des Métiers du Numérique (EMN), dans le cadre du projet D-CLIC de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La cérémonie s’est déroulée au Bénin Royal Hôtel, en présence de représentants des institutions partenaires, de responsables de l’établissement et des familles des bénéficiaires.

Pour Issiakou Souleymane, directeur général de l’EMN, cette remise de diplômes marque l’aboutissement d’un parcours qui offre de nouvelles perspectives professionnelles à 280 jeunes. Dans son intervention, il a salué l’appui financier de l’OIF, qui a permis de conduire cette initiative et de former des apprenants dont certains avaient peu de possibilités d’accéder à ce type de formation.

Le responsable a également insisté sur la répartition géographique des bénéficiaires. Sur les 280 jeunes formés, 140 ont suivi le parcours à Cotonou et 140 à Parakou, selon les chiffres présentés par le directeur général. Cette répartition répond à la volonté de ne pas concentrer les possibilités de formation dans le sud du pays et de donner aux jeunes du nord un accès aux compétences numériques.

La promotion compte également autant de femmes que d’hommes, soit 140 bénéficiaires de chaque sexe. Pour Issiakou Souleymane, cette parité rappelle que les métiers du numérique ne sont pas réservés aux hommes. Les apprenants ont été formés dans plusieurs spécialités, notamment le développement web, le marketing digital, le développement mobile et la maintenance des équipements électroniques.

Des compétences à valoriser sur le marché du travail

Le président du Conseil d’administration de l’EMN, Mathias Affomaï, a invité les nouveaux diplômés à considérer leurs parchemins comme un point de départ. Il les a encouragés à poursuivre leur apprentissage, à faire preuve de rigueur et à mettre leurs connaissances au service des besoins des entreprises et des communautés. Il a également remercié les structures qui ont accueilli les apprenants en stage, chacune ayant contribué à leur première expérience professionnelle.

Au nom des bénéficiaires, Hamida Daouda, déléguée de la cohorte du parcours Développement web mobile, a exprimé sa reconnaissance à l’OIF et à l’équipe de l’école. Elle a évoqué les doutes rencontrés au début de la formation, mais aussi les compétences et la confiance acquises au fil des cours et des stages. Elle a appelé ses camarades à rester solidaires et à faire connaître les possibilités offertes par le programme.

Représentant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ghislain Gandjonon, conseiller technique à l’ingénierie pédagogique, a rappelé que la remise des parchemins ne constitue pas la fin du parcours. Il a notamment exhorté les diplômés à aller vers les entreprises, à proposer leurs services et à faire valoir leurs compétences sans attendre systématiquement la publication d’offres de recrutement.