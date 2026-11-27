Plus de 320 000 filles âgées de 9 à 14 ans sont attendues dans les centres de vaccination au cours d’une prochaine campagne nationale contre le papillomavirus humain (HPV). L’annonce a été faite vendredi 27 novembre 2026 à Cotonou par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, lors de la commémoration des journées d’action de l’OMS Afrique contre le cancer du col de l’utérus.

Prévue pour durer cinq jours, cette opération vise à rattraper les adolescentes qui n’ont pas encore bénéficié de la vaccination. Les activités seront organisées dans les établissements scolaires, les centres de santé et les communautés, afin de toucher les filles concernées sur l’ensemble du territoire national.

Cette initiative intervient après la campagne nationale de décembre 2025, qui avait permis de vacciner 725 658 adolescentes de 9 à 14 ans, soit une couverture de 77 %. Malgré ce résultat, une partie importante de la cible n’a pas été atteinte. Le ministre a notamment indiqué que plus de 125 000 filles âgées de 10 à 14 ans n’avaient pas bénéficié de cette opération.

La vaccination de routine peine à décoller

Depuis l’intégration du vaccin contre le HPV au Programme élargi de vaccination, celui-ci est disponible gratuitement dans les centres de santé publics pour les filles de neuf ans. Cependant, les résultats restent faibles. Entre janvier et fin août 2026, à peine 2 % des filles de cette tranche d’âge avaient reçu leur dose dans le cadre de la vaccination de routine.

Pour expliquer cette faible adhésion, Benjamin Hounkpatin a évoqué les rumeurs infondées ainsi que les réticences de certains parents et établissements scolaires. Il a tenu à rassurer les familles sur l’innocuité du vaccin, affirmant qu’il est sûr, efficace et sans effet sur la fertilité.

Le ministre a également rappelé les enjeux sanitaires de cette prévention. En 2022, le Bénin a enregistré 701 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et 475 décès, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette maladie figure parmi les principales causes de mortalité féminine dans le pays.

Les écoles appelées à faciliter l’opération

Les établissements scolaires occupent une place importante dans le dispositif de rattrapage. Lors de la campagne de 2025, la majorité des adolescentes vaccinées avaient reçu leur dose à l’école. Le ministre a donc invité les responsables des établissements publics et privés à faciliter l’accès des équipes sanitaires aux élèves.

Les parents, les collectivités locales, les responsables religieux et les médias sont également appelés à contribuer à la sensibilisation. L’objectif est de lever les réticences et de permettre aux adolescentes encore non vaccinées de bénéficier de cette protection.