Bénin : 36 personnes arrêtées et cinq ghettos détruits à Godomey

Ce lundi 2 novembre 2026, les éléments du commissariat d’arrondissement de Godomey ont mené une opération de sécurisation musclée dans plusieurs localités sous leur juridiction. Cette initiative a conduit à l’interpellation de 36 personnes et à la destruction de cinq ghettos. Selon Peace FM qui a rapporté l’information, les quartiers considérés comme sensibles ont été investis.

Il s’agit notamment de Godomey Sèdégbé, Fignonhou, N’vènoumèdé, Salamey, Godomey Togoudo et Hlouakomè, ainsi que leurs environs. Parmi les suspects mis aux arrêts, deux femmes ont été identifiées. Les 36 mis en cause ont été conduits au poste pour des vérifications d’identité et des auditions.

Des stupéfiants et des engins saisis

Au cours de cette intervention, cinq ghettos ont été détruits. Les policiers ont également saisi une quantité de chanvre indien et de comprimés psychotropes, ainsi que dix téléphones portables. Trois motocyclettes dont l’origine est jugée douteuse ont, en outre, été immobilisées. Cette opération s’inscrit dans les actions de sécurisation conduites par les forces de l’ordre dans l’arrondissement de Godomey.