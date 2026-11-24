Quatre cent quarante et un ressortissants béninois ont regagné leur pays après avoir quitté la Guinée. Arrivés à Djougou après minuit, ils ont été conduits à la Cité administrative par huit bus : 225 venaient du Burkina Faso et 216 du Mali. Ils ont été accueillis par le préfet de la Donga Lydie Déré Chabi Nah, entourés d’agents de santé, de forces de sécurité, de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières et de secouristes de l’Agence nationale de protection civile.

Depuis début novembre 2026, la Guinée a intensifié la lutte contre l’orpaillage clandestin, notamment dans la région de Siguiri, très riche en or, où l’exploitation non autorisée a été interdite le 2 novembre. Le 15 novembre, 1 557 ressortissants ouest-africains arrêtés dans ce cadre ont été condamnés à Conakry puis expulsés. Le 17 novembre, Ouagadougou a annoncé que plus de 68 000 Burkinabè avaient été rapatriés depuis le début des opérations. Le Bénin a ensuite lancé son propre rapatriement.

Un accueil sanitaire et social

Le préfet Lydie Déré Chabi Nah a déclaré : « Votre présence sur le territoire national est pour nous un motif de satisfaction et surtout une occasion de réaffirmer que la République reste attachée à la protection de ses citoyens, où qu’ils se trouvent dans le monde. »

Elle a ensuite expliqué : « L’accueil de nos compatriotes à Djougou est organisé dans un élan de protection, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement. C’est pourquoi les services compétents de l’État sont pleinement mobilisés afin que chaque compatriote soit accueilli dans des conditions respectueuses de sa dignité, que ses besoins soient identifiés et qu’une réponse appropriée soit recherchée. À cet effet, les dispositifs sanitaires et psychosociaux sont sollicités pour assurer les premières évaluations et apporter, le cas échéant, les soins et l’assistance nécessaires. »