(Abdoulaye Bio Tchané appelle à une plus grande participation citoyenne) Le Conseil économique et social poursuit ses rencontres avec les populations autour des textes qui encadrent plusieurs aspects de la vie nationale. Après Parakou et Kandi, sa délégation a rencontré, mercredi 18 novembre 2026, les acteurs locaux de Djougou pour une présentation consacrée à l’agriculture, au pastoralisme et à la sécurité routière.

Comment mieux faire connaître les lois aux citoyens et favoriser leur application sur le terrain ? C’est l’un des objectifs de la campagne menée par le Conseil économique et social (CES) dans plusieurs localités du Bénin. Le mercredi 18 novembre 2026, la délégation de l’institution s’est rendue à Djougou, dans le département de la Donga, pour une nouvelle séance d’information consacrée à trois textes législatifs. La rencontre était présidée par le président du CES, Abdoulaye BIO TCHANÉ, en présence de représentants de l’administration départementale, d’organisations professionnelles agricoles et de la société civile.

Les textes abordés touchent à des préoccupations bien présentes dans le quotidien des populations : les conditions de développement des activités agricoles, les rapports entre éleveurs et cultivateurs ainsi que le respect des règles de circulation. Leur présentation visait à donner aux participants une meilleure connaissance des dispositions légales et des comportements attendus dans chacun de ces domaines.

À l’ouverture de la rencontre, Dramane Ouolou, coordonnateur du Conseil départemental du CES dans la Donga, a mis en avant l’intérêt de cette initiative pour un département confronté à différents défis socioéconomiques et à des difficultés liées à la sécurité routière. Il a salué la pertinence des textes retenus et leur rapport avec les réalités locales. Le maire de Djougou, Yaya IDRISSOU, a également encouragé les participants à tirer profit de cette séance en multipliant les questions et les échanges avec les spécialistes.

Une meilleure connaissance des lois pour renforcer la participation citoyenne

Pour Abdoulaye BIO TCHANÉ, cette campagne s’inscrit dans les nouvelles responsabilités du CES, à la suite des modifications apportées à sa loi organique. Le président a rappelé que l’institution ne doit pas seulement intervenir dans les réflexions sur les questions économiques et sociales. Elle a également vocation à contribuer à la diffusion des textes et des décisions des institutions de la République.

Il a insisté sur la nécessité de permettre aux citoyens de comprendre les règles qui régissent leur environnement et de participer davantage à la mise en œuvre des politiques publiques. Il a ainsi invité les participants à profiter de la présence des conseillers et des experts pour exprimer leurs préoccupations et obtenir des réponses précises.

Trois textes, trois secteurs concernés

La première présentation a été consacrée à la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Irénée ADJE, conseiller technique juridique du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, en a exposé les principales dispositions. Fort de 114 articles, ce texte définit les orientations de développement du secteur agricole et prévoit notamment des mesures en faveur de la production, de la souveraineté alimentaire et des différents acteurs de la chaîne agricole.

Les relations entre agriculteurs et éleveurs ont constitué le deuxième volet des communications. À ce sujet, Aubert Dieudonné HODONOU, conseiller technique à la décentralisation au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, a présenté le contenu de la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral. Ce dispositif encadre notamment les déplacements des animaux, l’utilisation des pistes de transhumance et l’accès aux espaces agricoles. Il prévoit également des mécanismes destinés à prévenir les différends et à favoriser leur règlement sans recours à la violence.

Le troisième exposé a porté sur la loi n° 2026-18 portant Code de la route en République du Bénin. Koovy YETE, chef du service Prévention routière au Centre national de sécurité routière (CNSR), a détaillé les 122 articles du texte et plusieurs de ses exigences. Le port du casque pour les conducteurs et passagers de motocyclettes, le port de la ceinture de sécurité, les dispositifs de protection des enfants et les obligations relatives aux permis et à l’immatriculation des motocyclettes ont notamment été évoqués. L’interdiction du téléphone au volant et la protection des piétons ont également figuré parmi les points abordés.

Des échanges pour rapprocher les textes des réalités locales

Après les différentes interventions, les participants ont eu l’occasion de soumettre leurs interrogations aux experts et aux responsables du CES. Le président de l’institution a lui-même pris part à cette phase d’échanges en apportant des explications sur les préoccupations exprimées.

Cette démarche permet au Conseil de ne pas limiter la vulgarisation à la présentation des textes. Elle ouvre également un cadre où les citoyens peuvent confronter les dispositions légales aux difficultés rencontrées dans leurs activités quotidiennes. À Djougou, le CES poursuit ainsi son travail de diffusion de l’information institutionnelle et de promotion de la participation citoyenne, après les étapes de Parakou et de Kandi.

CODE PASTORAL : AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS SOUMIS À DES RÈGLES DE COHABITATION

Au Bénin, la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs passe aussi par le respect des règles d’occupation et d’utilisation des terres. C’est l’un des objectifs de la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral, présentée à Djougou par Aubert Dieudonné HODONOU, conseiller technique à la décentralisation.

Le texte encadre les déplacements du bétail et protège les exploitations agricoles. Les éleveurs doivent notamment empêcher leurs animaux de divaguer et respecter les itinéraires de transhumance. Ils ne peuvent accéder aux champs sans l’autorisation préalable des exploitants. En parallèle, les agriculteurs ne sont pas autorisés à occuper les couloirs réservés au passage des troupeaux ni les abords des points d’eau.

Lorsqu’un animal occasionne des dégâts dans une exploitation, le règlement négocié du différend est privilégié. La loi condamne également les actes de représailles et le recours à la violence pour régler les litiges.

Le principe est donc celui d’une responsabilité réciproque : les éleveurs doivent respecter les cultures et les espaces agricoles, tandis que les agriculteurs doivent préserver les passages et les points d’eau nécessaires aux activités pastorales.