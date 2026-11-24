Coris Bank International Bénin a officiellement lancé, mardi 24 novembre 2026 à Cotonou, son offre publique de vente (OPV), première étape de son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). L’opération porte sur 4,1 millions d’actions existantes détenues par Coris Holding, pour un montant global de 19,19 milliards de francs CFA. Les souscriptions sont prévues du 7 au 11 décembre 2026.

Cette ouverture du capital permet à la banque de proposer à de nouveaux investisseurs de prendre part à son développement. Deux catégories de souscription sont prévues. La première, accessible aux personnes physiques et morales, fixe le prix de l’action à 4 700 FCFA. La seconde, réservée au personnel du Groupe Coris, propose un tarif de 3 760 FCFA par action.

Pour participer à l’opération, les investisseurs devront disposer d’un compte-titres ou en ouvrir un auprès de Coris Bourse ou d’une société de gestion et d’intermédiation (SGI) membre du syndicat de placement. L’admission des titres est sollicitée au compartiment Prestige de la BRVM. L’opération bénéficie du visa de l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA (AMF-UMOA), accordé le 11 novembre 2026 sous le numéro OA/26-06.

Dix ans de présence sur le marché béninois

Présente au Bénin depuis décembre 2016, Coris Bank International a progressivement renforcé ses activités auprès des particuliers, des entreprises et des institutions. À fin 2025, la banque affichait un total bilan de 850,3 milliards FCFA, un produit net bancaire de 20,5 milliards FCFA et un résultat net supérieur à 8 milliards FCFA. Elle disposait alors de 16 agences et occupait la troisième place parmi les 14 banques présentes sur le marché national.

Lors de la cérémonie de lancement, son directeur général, Jean-Jacques Golou, a rappelé les principales étapes de cette évolution. La filiale a notamment développé une offre de finance islamique à partir de 2018, avant de devenir une entité autonome en 2019. Elle a ensuite renforcé ses capacités financières à travers deux augmentations de capital, en 2021 et en 2024.

La banque revendique également quatre certifications internationales obtenues en 2026 dans les domaines de la qualité, de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de la gestion de l’énergie. Son dispositif commercial s’appuie sur des services bancaires numériques et un réseau de 17 agences.

Des ambitions de croissance à l’horizon 2030

Au premier semestre 2026, Coris Bank International Bénin a enregistré une progression de 18 % de son total bilan par rapport à la même période de l’année précédente. Son produit net bancaire a atteint 13,2 milliards FCFA, en hausse de 37 %, tandis que son résultat net s’est établi à 4,5 milliards FCFA, soit une progression de 80 %.

À l’horizon 2030, la banque vise 97 000 clients contre 61 000 à fin septembre 2026. Elle prévoit également de porter son réseau à 26 agences et d’enregistrer une croissance annuelle moyenne de 11 % de son produit net bancaire. L’objectif affiché par la direction est de faire progresser l’établissement de la troisième à la deuxième place du marché béninois.

Pour Diakarya Ouattara, directeur général de Coris Holding, cette opération doit permettre d’associer davantage les clients, les partenaires et les investisseurs à la trajectoire de l’institution. L’offre publique de vente ouvre ainsi une nouvelle étape dans le développement de la filiale béninoise du groupe.