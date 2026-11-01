Bénin : décès du prêtre Éric Ahissou en pleine célébration eucharistique à Cotonou

Le père Éric Ahissou, curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Gbèdagba, à Cotonou, a rendu son dernier souffle ce dimanche 1er novembre 2026, alors qu’il célébrait la messe. Le prêtre aurait été frappé par un malaise pendant la célébration selon les premières informations relayées par la presse béninoise. L’Église catholique célèbre aujourd’hui la Toussaint. Cette fête est fixée au 1er novembre depuis 835, lorsque le pape Grégoire IV en a fait une fête universelle. Le 2 novembre, l’Église prie pour les fidèles défunts.

Une communauté en deuil

Né le 6 juin 1978, le père Ahissou avait été ordonné prêtre le 4 août 2010. Il exerçait son ministère sacerdotal comme curé de la paroisse de Gbèdagba. Les circonstances exactes du décès n’ont pas encore été précisées au moment de la publication de cet article.