Bénin : découvrez les nominations prononcées ce 4 novembre 2026 (Conseil des ministres)

Le Conseil des ministres du mercredi 4 novembre 2026 a prononcé plusieurs nominations à des postes de responsabilité dans l’administration publique béninoise. Ces désignations concernent notamment la Présidence de la République, les Forces armées béninoises, les ministères et plusieurs structures publiques. Le compte rendu officiel présente une nouvelle liste de responsables appelés à exercer différentes fonctions au sein de l’appareil étatique.

Ministre, Secrétaire permanent du Comité national de Pilotage des pôles de développement territorial : Monsieur Damien MAMA.

Vice-Grand Chancelier des Ordres nationaux du Bénin : Monsieur Justin ADJOVI.

Commissaire permanent du Hadj : Monsieur Samou Séidou ADAMBI.

Secrétaire permanent du Conseil national de Défense et de Sécurité : Général de corps d’armée Ahodénongn Candide Fructueux GBAGUIDI.

Directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes : Monsieur Marc-André LOKO.

Directeur général de l’Agence nationale de cybersécurité et de la Résilience : Monsieur Farell FOLLY.

Directeur général de l’Agence des systèmes d’information et du numérique : Monsieur Aristide ADJINACOU.

Directeur général du Centre national d’investigations numériques : Monsieur Ouanilo MEDAGLA FAGLA.

Directrice générale de l’Observatoire national du progrès social : Madame Adidjatou HASSAN ZANOU.

Directeur général de l’Agence Bénin Partenariats et Expertise : Monsieur Yonnankè KOUKANKOU.

À la Cour suprême

– Secrétaire général de la Cour suprême : Monsieur Thierry S. BIDOUZO.

À l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste

Après élection par les membres du Conseil de régulation :

Président : Monsieur Coovi Hervé GUEDEGBE.

Vice-président : Monsieur Alain AHOUNOU.

Au ministère des Affaires étrangères

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République du Niger : Monsieur Yacoubou AMADOU.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Fédération de Russie : Monsieur Malik Abdoul Gomina SEIBOU IDRISSOU.

Conseiller technique chargé du Dialogue social et des Affaires politiques : Monsieur Eusèbe AGBANGLA.

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Dave DASSI.

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Audrey Kouessi FANGNON.

Conseiller technique aux Affaires intérieures : Monsieur Sabi Daouda DRAMANE.

Chargés de mission à la chefferie traditionnelle auprès des préfets : Atacora et Donga : Monsieur Yaïwa Blaise TCHETCHAO. Borgou et Alibori : Monsieur Marcel Bonaventure OROU FICO. Collines et Plateau : Monsieur Fataï Aboudou FADEYI. Couffo : Monsieur Rock GNANSOUNOU. Atlantique, Littoral, Ouémé et Zou : Monsieur Jean-Marie ANIGLE.



Au ministère de la Défense nationale

Chef d’état-major général des Forces armées béninoises : Général de corps d’armée Abou ISSA.

Chef d’état-major de l’armée de terre : Colonel André DOKOUI FOFO.

Chef d’état-major adjoint de l’armée de terre : Colonel Toussaint GBESSEMEHLAN.

Chef d’état-major de l’armée de l’air : Colonel Hervé Sètondji ALLOITCHENOU.

Chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air : Colonel Grégoire Yaovi AMETONOU.

Chef d’état-major de la marine nationale : Capitaine de vaisseau major Dossa HOUNKPATIN.

Chef d’état-major adjoint de la marine nationale : Capitaine de vaisseau Emilie Semba SAMA.

Chef d’état-major de la Garde nationale : Colonel-major Codjo Saturnin OBELAKOUN.

Chef d’état-major adjoint de la Garde nationale : Colonel Oladélé Valère ADAMASSOU.

Conseiller à la coopération militaire internationale : Général de brigade Faïzou GOMINA.

Conseiller à la Stratégie liée à la troisième dimension : Colonel-major Hermann William AVOCAH.

Au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche

– Conseiller technique chargé du machinisme et de l’irrigation : Monsieur Kofi Samuel FANGNON.

Au ministère de la Santé

– Directeur de la Transformation digitale et de l’Innovation : Monsieur Béranger GUEDOU.

Au ministère de l’Enseignement secondaire

Directeur de Cabinet : Monsieur Richard Venance GANDAHO.

Conseiller technique à l’Enseignement secondaire, à l’Alphabétisation et aux Langues nationales : Monsieur Pacôme GBEDINHESSI.

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Olawalé Amos OLAOSSI.

Au ministère des Enseignements maternel et primaire

Directeur de Cabinet : Monsieur Ahmed Sacca Yérima YAROU.

Conseiller technique juridique : Monsieur Gbètoho Albert BOCO.

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Bernard-Marie ONZO.

Conseiller technique à la Décentralisation, à la Déconcentration et à la Coopération : Monsieur Zakari BOUKARY.

Conseiller technique à la Qualité de l’Enseignement, à l’Innovation pédagogique et aux Réformes : Monsieur Bio Luc SEKE TOUSSAINT.

Conseiller technique aux Projets et Programmes, chargé des Affaires administratives et sociales : Monsieur Codjo Laurent HOUNKANRIN.

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

– Chargés de mission des préfets de départements :

Alibori : Messieurs Bio Jean BIO BOUGO et Inoussa CHABI SERO.

Atacora : Messieurs Mohamed BAWA-CISSE, Mathieu SAMBIENI et Tchama TCHANATI.

Atlantique : Messieurs Tagnèchon Aminou ATINDEKOUN, Victor GBEDO et Codjo Grégoire GBEHO.

Borgou : Madame Assana Agathe AMMO, Monsieur Moumouni MAMADOU et Monsieur Djibril SIDI.

Collines : Messieurs Rafou IBourAIMA et Marius Guillaume SINHA.

Couffo : Messieurs Nestor Manonwomeh BOSSOU et Aimé César SODEGLA.

Donga : Messieurs Bienvenu N’SERMA et Ignace OUOROU.

Littoral : Madame Modukpè Stéphanie Axelle ASSOGBA VIGAN, Madame Adjoavi Annick Viviane SAVI et Monsieur Séton Victor BOKO.

Mono : Madame Hyanie Lucrèce Sènamè DEGLA et Monsieur Babatoundé Gildas Wilfried VIAHOUNDE.

Ouémé : Madame Flore DOVONOU MEHINTO, Monsieur Charles Lambert BABADJIDE et Monsieur Hervé Bonaventure Métonmassè GBENAHOU.

Plateau : Messieurs Ludovic HOUÈDÉ et Kassim Olagouké OROUGBE.

Zou : Messieurs Prudencio BEHANZIN, Tintonmin Tossé EGBAKO et Gérard Pierre OLODO.

Au ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Godson YEBADOKPO.

Conseiller technique aux Industries culturelles et créatrices : Madame Nelly WANDJI.

Conseiller technique aux Arts : Madame Yassine Agnikè LASSISSI.

Au ministère du Commerce intérieur

Directeur de Cabinet : Monsieur Gbedaso Laurent AKPO.

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Mahuvivi Turibio KEKE.

Conseiller technique juridique : Madame Jodavi Flora AKOUTEY.

Conseiller technique au Commerce : Monsieur Is-Dine O. Akanni BOURAIMA.

Au ministère de la Transformation digitale, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle

Conseiller technique au Développement des Écosystèmes d’innovation et au Suivi des Partenariats stratégiques : Monsieur Idriss BENGELounE.

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle responsable et inclusive : Madame Gaëlle Pricile GANGBE.

Au ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Monsieur Gédéon Jesugo GBEDONOU.

Conseiller technique aux Mines : Monsieur Koffi Germain TCHOKPON.

Directeur général de la Planification énergétique et de l’Électrification rurale : Monsieur Alidé PEDRO.

Président du Conseil d’administration de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) : Monsieur Tchégon AMOUSSOU.

Au ministère du Cadre de vie et des Transports

Secrétaire exécutif de l’Autorité pour l’Aménagement des Bassins de la zone côtière entre Fidjrossè et Ouidah : Monsieur Jean-Claude CODJIA.

Directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain : Monsieur Alain ALLEDHAOUN.

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

– Conseiller technique à l’Intelligence artificielle : Madame Harmonie F. W. DENAKPO.

Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance

– Conseiller technique juridique : Monsieur Issaou SOUMANOU.

Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources et de la Gestion de la Dette