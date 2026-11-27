La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) accélère la dématérialisation de ses prestations. Dans un communiqué publié le 27 novembre 2026, l’institution annonce un changement dans les procédures destinées aux employeurs. Dès le 1er décembre prochain, les demandes d’attestation d’immatriculation ainsi que les paiements de cotisations devront obligatoirement passer par la plateforme numérique service-public.bj.

Cette nouvelle disposition met fin au dépôt physique des demandes concernées dans les agences de la CNSS. Les employeurs ne pourront donc plus se rendre aux guichets pour accomplir ces formalités. Ils devront désormais utiliser le portail en ligne pour transmettre leurs dossiers et effectuer les paiements requis.

Les employeurs appelés à s’adapter

Le changement concerne l’ensemble des employeurs qui sollicitent une attestation d’immatriculation ou doivent s’acquitter de leurs cotisations sociales. La CNSS les invite à prendre les dispositions nécessaires avant l’entrée en vigueur de cette procédure, fixée au 1er décembre 2026.

Cette évolution s’inscrit dans le processus de modernisation des services de l’institution. Elle impose toutefois aux employeurs de s’approprier le fonctionnement de la plateforme afin d’accomplir leurs formalités dans les délais.