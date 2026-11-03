Bénin : fin de mission pour André Okounlola Biaou, ambassadeur en Russie depuis 2021

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Guéorgui Borissenko, a reçu le 3 novembre 2026, l’ambassadeur du Bénin, Akambi André Okounlola Biaou, à l’occasion de la fin de sa mission à Moscou. Les deux parties ont fait le point sur les dossiers d’actualité, dans le cadre de relations que Moscou et Cotonou qualifient de traditionnellement amicales.

En effet, il a été nommé en Conseil des ministres le 8 septembre 2021 par l’ancien président Patrice Talon. Okounlola Biaou était accrédité auprès de la Russie, mais aussi de la Biélorussie, de l’Arménie, du Kazakhstan et de plusieurs pays d’Asie centrale et du Caucase. Le 1er décembre 2021, lors de la remise de ses lettres de créance au Kremlin, il a affirmé que sa mission serait de « positionner davantage le Bénin » auprès de Moscou. Le président Vladimir Poutine s’était alors félicité de « l’excellente qualité » des relations entre les deux pays et s’était dit disponible pour explorer « de nouvelles pistes de coopération ».

Une coopération à élargir

Ce bilan reflète une volonté des deux capitales de renforcer le dialogue et d’élargir leur coopération dans plusieurs domaines. À Minsk, où il a présenté ses lettres de créance au président Alexandre Loukachenko le 30 septembre 2022, il a estimé que « le Bénin a beaucoup à gagner avec la Biélorussie » et s’est engagé à « réchauffer l’axe Cotonou-Minsk ».

Les autorités béninoises ont par ailleurs rappelé que le pays « reste résolument engagé » sur la voie d’un développement durable. Le nom de son successeur à Moscou n’est pas encore connu au moment de la publication de cet article.