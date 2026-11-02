Bénin : Il ouvre le feu sur la police, plusieurs armes retrouvées à son domicile

Un individu présenté comme l’auteur de troubles à l’ordre public et de menaces de mort a été interpellé samedi 31 octobre 2026 à Havikpa-Vouinkpa, dans la commune de Zè. L’opération a été menée par une équipe spéciale de la Police républicaine, composée d’éléments du commissariat de l’arrondissement central de Zè et d’une unité d’intervention.

Selon les informations rapportées, l’homme était connu des services de police pour ses comportements provocateurs. Il publiait régulièrement des vidéos dans lesquelles il proférait des menaces et des injures. L’intervention des forces de l’ordre a débuté aux environs de 17 heures à son domicile. À leur arrivée, l’individu aurait refusé d’obtempérer. Il aurait barricadé les accès de la maison, mis ses deux épouses et ses enfants à l’abri dans une pièce, avant d’ouvrir le feu avec un pistolet artisanal à travers les persiennes du salon.

Face à cette résistance, les policiers ont forcé une porte arrière pour accéder à l’habitation. L’homme a finalement été maîtrisé et désarmé. La fouille des lieux a permis de découvrir un arsenal composé notamment d’un pistolet artisanal, de 11 épées artisanales, de 12 hachettes, de quatre flèches, d’un coupe-coupe et de deux petits couteaux.