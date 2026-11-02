Bénin : la BERD prévoit 13 milliards FCFA pour les infrastructures du port de Cotonou

Le Port autonome de Cotonou pourrait bénéficier d’un financement de 20 millions d’euros, soit environ 13,12 milliards de francs CFA, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La décision d’approbation de ce prêt est attendue le 18 novembre 2026. Les ressources envisagées doivent contribuer à la construction et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures portuaires.

Selon les informations consultées sur le site de la BERD, le coût global du programme est estimé à 23 millions d’euros, soit environ 15,09 milliards de francs CFA. Le projet concerne quatre équipements destinés à renforcer le fonctionnement de la plateforme portuaire.

Il prévoit notamment la construction d’un complexe pour les bureaux de la capitainerie, d’un centre de recrutement et d’un centre de formation professionnelle pour les dockers. Des espaces de stationnement doivent également être aménagés afin de faciliter la circulation des camions dans l’enceinte portuaire.

Ces investissements visent à améliorer l’efficacité opérationnelle du port, ainsi que ses conditions de sécurité et sa capacité à faire face aux contraintes liées à son activité. Le projet prévoit aussi des mesures pour limiter la consommation d’eau et d’énergie et favoriser le réemploi des matériaux.

Un appui à la gouvernance et aux compétences

Au-delà des travaux d’infrastructures, le programme comporte un volet d’assistance technique. Celui-ci doit accompagner le Port autonome de Cotonou dans l’amélioration de ses procédures de passation des marchés, de sa gouvernance et de ses informations financières. L’accompagnement prévoit également des actions en faveur d’une main-d’œuvre plus inclusive, avec une attention particulière portée à la dimension de genre.

En amont de la décision de la BERD, une consultation du marché est prévue le 10 novembre 2026. Organisée conjointement par la banque et le Port autonome de Cotonou, cette rencontre doit réunir des entreprises, des consultants et d’autres opérateurs intéressés par les opportunités liées au projet. Tout ceci intervient dans un contexte où, le port autonome de Cotonou a engagé depuis quelques années de vastes travaux de réaménagement de son espace.