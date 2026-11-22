Pékin vient de faire un geste envers les forces armées béninoises. L’ambassadeur chinois Zhang Wei et le général de brigade Abdoul-Baki Sanni Bachabi, directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale, ont paraphé les actes formalisant la remise. L’annonce a été faite par la SRTB le 21 novembre. Pour le directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public, ce lot est valorisé à 20 millions de francs CFA. Il souligne que « la Chine a contribué pour aider les forces armées béninoises à mieux impacter les populations ».

Cette initiative intervient dans dans le cadre des actions civilo-militaires de l’armée. La cellule dédiée de l’opération Mirador, créée en mars 2025, sert de cadre de concertation entre militaires, autorités administratives et communautés. Les militaires multiplient aussi les consultations médicales gratuites, comme à Banikoara.

Des machines pour les femmes du Nord

Le matériel est destiné aux groupements et coopératives féminines des villages. À Segbana, où l’on produit arachide et karité, il comprend des décortiqueuses à riz, un concasseur à noix de karité et une presse pour extraire l’huile. Le responsable précise : « Donc nous allons donner du matériel, des machines ». À Karimama, « une réserve où on produit beaucoup de riz », une motopulteuse avec chariot est prévue.

Le transfert vers le terrain est programmé : « La semaine du 7 décembre prochain, c’est là on va transporter tout sur le terrain. » Selon lui, « l’armée offre ça gratuitement », avec une formation à la mise en œuvre et à la maintenance pour assurer la durabilité des machines, ainsi qu’un lot de pièces de rechange en cas de panne. Pour conclure, la donation renforce les moyens de l’institution : « Avec ce don chinois, l’armée béninoise renforce ses moyens et actions au service des populations. »