La mairie d’Abomey-Calavi demande aux habitants vivant près des chantiers en cours de redoubler de prudence. Dans un communiqué rendu public ce samedi 21 novembre, Nathanaël D. Koty, le maire de la commune rappelle des règles de sécurité destinées à protéger les populations pendant la construction de réservoirs chargés de retenir les eaux de pluie. Aucune imprudence n’est tolérée à proximité de ces ouvrages.

À Godomey, le pont de Djonou occupe une place centrale. D’autres chantiers avancent en parallèle, notamment l’élargissement en 2×2 voies de la route Missessinto–Allada, confié au groupement SCET Tunisie / BECI BTP, et la réhabilitation des bretelles au bas de l’échangeur de Godomey.

Des consignes à suivre au quotidien

Le maire demande de « rester dans les zones signalées et de ne jamais franchir une barrière, même pour raccourcir son trajet. » Les parents doivent surveiller les enfants et leur expliquer le danger de jouer près des réservoirs, ou d’y descendre pour récupérer un ballon. Il est interdit de « s’y baigner, d’y pêcher, d’y prélever de l’eau ou d’y jeter des déchets, et personne ne doit y entrer, même lorsqu’il semble vide. »

En cas de chute dans un bassin, il faut alerter les secours en indiquant précisément le lieu, puis prévenir un agent du chantier, sans tenter soi-même de porter secours dans l’eau. Toute brèche dans le balisage ou présence suspecte doit être signalée à un agent, au 7011 (appel gratuit) ou à l’équipe HSE au 01 52 77 56 15, 01 67 95 46 90 ou 01 59 93 27 12.

Pour le maire, « le respect de ces mesures relève de l’intérêt de chacun et de tous ». Il compte sur « le civisme et l’esprit de collaboration de la population » pour que ces travaux se déroulent « sous le signe du ZÉRO ACCIDENT ».