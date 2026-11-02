Bénin : la SOPA dévoile ses projets et mise sur de nouvelles collaborations

« SOPA Pitch & Connect ». C’est du moins l’intitulé de ce qui a réuni ce vendredi 30 octobre 2026 au centre Sèmè City, des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Il s’agit d’une rencontre dont l’objectif est de présenter les projets de la Société de Productions Audiovisuelles (SOPA). C’était également l’occasion pour les responsables d’évoquer la recherche de nouvelles collaborations. Dès l’ouverture de la séance, l’administratrice déléguée de la Société de Productions Audiovisuelles (SOPA), Sinatou Saka, également directrice de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB), a rappelé la portée culturelle du cinéma.

« Si nous ne racontons pas nos propres histoires, d’autres le feront à notre place », a-t-elle déclaré. Elle a notamment insisté sur le rôle des films, séries et documentaires dans la préservation de la mémoire collective. La Société de Productions Audiovisuelles (SOPA) a été créée à l’initiative du gouvernement. Selon ses responsables, elle est un partenaire du secteur privé et un appui aux professionnels, sans se substituer aux acteurs déjà présents.

375 millions FCFA mobilisés pour les productions

Lors de la présentation du portefeuille de projets, le directeur de la SOPA, Hyacinthe Hounsou, a précisé que l’accompagnement de la structure couvre le développement, la promotion et la valorisation des œuvres, au-delà du seul financement. Dans le cadre de son premier appel à projets, une enveloppe de 375 millions de francs CFA a été mobilisée pour soutenir des longs métrages, des documentaires, des séries et des contenus numériques.

Parmi les productions retenues figurent La Mère et la Mer, Le Retour, La Villa Do Rego, Maman Soudain et GRUT. D’autres projets ont été présentés au cours de la rencontre, notamment Le Remède de Gabriel Agbahonou, La Belle-Mère de Yves-Constant Tamomo, Carnet du Bénin de Priscille Agbo, En Avant Toutes de Sekame Tchaou et Bénin Mystères de Jeremy François et Jules Johanes. Un Mari Toxique, Akwanina, Tata Somba – The House That Defend Time, Le Retour du Roi et Bénin MMA Academy 2026 figuraient également parmi les propositions.

Formation et diffusion au-delà des frontières

La SOPA mise aussi sur la formation. Son partenariat avec la KAP Film & Television Academy du Nigeria a permis de déployer le programme KAP–SOPA Pan-African Filmmaking Bootcamp. Pendant douze semaines, au Bénin et au Nigeria, 20 jeunes professionnels ont été formés à différents métiers du cinéma. Cette initiative a abouti à la réalisation de deux courts métrages, DJÏ et WALÉ, présentés lors de la rencontre.

Autre projet évoqué, Les Héritiers du Vodun, une série de 20 épisodes de 26 minutes commandée par la SRTB pour Bénin TV Alafia. Réalisée par Tiburce Bocovo et Médessè Agohoundjè, elle est encore au stade de l’écriture.