Bénin : le casier judiciaire délivré instantanément en ligne depuis le 1er novembre

Le bulletin du casier judiciaire peut désormais être obtenu instantanément sur la plateforme service-public.bj. Depuis le 1er novembre 2026, les usagers connus de l’administration peuvent effectuer la démarche sans fournir de pièce justificative, selon un communiqué du ministère de la Justice et de la Législation publié le 2 novembre.

La réforme permet aux citoyens de solliciter leur bulletin en trois étapes, depuis un téléphone ou un ordinateur. Il suffit de se connecter au portail avec son numéro personnel d’identification (NPI), de sélectionner le service « Casier judiciaire en instantané », puis de valider la demande. Le document est alors généré automatiquement et peut être téléchargé immédiatement.

Cette évolution repose sur la vérification des données déjà détenues par l’administration. À partir du NPI et des informations d’état civil disponibles, le système procède au traitement de la demande sans intervention manuelle pour les usagers dont l’identité est connue.

Une démarche simplifiée pour les usagers

Le ministère rappelle que le casier judiciaire figure parmi les pièces fréquemment sollicitées, notamment pour les concours, les recrutements et diverses démarches administratives. Sa délivrance en ligne, engagée depuis la dématérialisation du service en juillet 2020, franchit ainsi une nouvelle étape.

La procédure est également accessible aux Béninois résidant à l’étranger. Elle s’effectue sans déplacement ni recours à un intermédiaire. Le communiqué précise toutefois que les demandes qui ne peuvent être traitées automatiquement sont transmises au Centre national du casier judiciaire (CNCJ). Celui-ci demeure garant de l’authenticité des bulletins délivrés, qui conservent leur valeur juridique.

Un service payant, sans intermédiaire

La délivrance instantanée du bulletin est annoncée au tarif de 1 900 francs CFA. Le ministère insiste sur l’absence de frais supplémentaires et met en garde contre les sollicitations financières visant à accélérer la procédure. Cette réforme s’inscrit dans le principe « Dites-le-nous une fois », porté par le président de la République, Romuald Wadagni. Elle vise à réduire les pièces à fournir et les démarches auprès de l’administration.